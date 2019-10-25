Фотофакт: Активисты «Европейской Беларуси» требуют освободить Дмитрия Полиенко 1 25.10.2019, 12:32

Агитационный пикет выставлен возле здания суда.

Сегодня в 12.30 в Минском городском суде будет оглашен приговор по уголовному делу активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Напротив суда проходит предвыборный пикет «Европейской Беларуси». Через громкоговоритель звучит «Свободу Дмитрию Полиенко!».

Рассматривает дело судья Петр Орлов. Активиста судят только по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство) - по факту распыления перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке.

Леанід Кулакоў і Максім Вінярскі на пікеце ў падтрымку Дзмітрыя Паліенкі

Первоначально процесс должен был быть закрытым. В знак протеста против этого в начале первого судебного заседания Дмитрий Полиенко порезал себе руку. Впоследствии стало известно, что прокурор Александр Король отказался от остальных обвинений: по ст. 341 УК (нанесение граффити в Куропатах и на здании на улице Охотской), ч. 1 ст. 130 (разжигание вражды к сотрудникам милиции в размещенном на youtube видеоролике), ст. 369 (оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике). В результате из-за большого общественного резонанса суд принял решение проводить процесс в открытом режиме.

В течение трех судебных заседаний по делу обнаружилось много противоречий между показаниями потерпевшего и свидетелей, которые были даны во время следствия и прозвучали в суде. Сам Полиенко и его адвокат настаивают на том, что Полиенко использовал перцовый баллончик исключительно для самообороны.

Прокурор запросил у суда признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, а на основании закона «Об амнистии» сократить срок на один год.