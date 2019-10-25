Польша будет сотрудничать с NASA по программе активности на Луне 25.10.2019, 12:36

Фото: Сharter97.org/Иван Межуй

Чем Варшава может помочь в новой лунной миссии?

Польша и Соединенные Штаты Америки выразили желание сотрудничества по программе возвращения на Луну, пишет «Радио Польша». Соответствующее соглашение подписали в Вашингтоне глава NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Джим Брайденстайн и председатель Польского космического агентства Михал Шанявский. Подписание состоялось на проходящей в Вашингтоне Международной конференции астронавтики.

Михал Шанявский, председатель Польского космического агентства (POLSA) сообщил, что Польша станет одной из стран, сотрудничающих с NASA: «Мы разговариваем о том, каким образом мы будем реализовывать совместные миссии на Луну или Марс, какие амбиции есть у отдельных стран, какие технологии они развивают и как мы можем дополнять друг друга». По его словам, участие в европейских космических программах не исключает сотрудничества с американцами.

«Прежде всего, мы являемся частью европейской системы. В этом году Польша вошла в Европейский консорциум, который по заказу Европейской комиссии обеспечивает европейскую инфраструктуру, созданную на десятки миллиардов евро с наших налогов. Но, несомненно, мы также хотим развивать сотрудничество с американцами. Очень важным партнером для нас является также Украина», - сказал Михал Шанявский.

Сотрудничество между Польским космическим агентством и NASA охватывает, в частности, постоянную активность на Луне и вокруг нее. Она будет осуществляться в рамках американской программой Artemis, которая планирует длительное присутствие людей на Луне до 2024 года.

Самые большие достижения польских специалистов касаются космической робототехники, исследований ситуативного сознания в космосе и управления сетями современных лазеров и телескопов.