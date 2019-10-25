Дмитрия Полиенко осудили на 10 месяцев домашней «химии» 15 25.10.2019, 12:39

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Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ «Весна»

В Минском городском суде завершился процесс над активистом.

Сегодня в 12.30 в Минском городском суде огласили приговор по уголовному делу активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Дмитрия Полиенко осудили на три года заключения без направления в места лишения свободы (так называемая «домашняя химия»). Еще один год «сняли» по амнистии. Кроме того, 7 месяцев пребывания в изоляторе засчитываются по формуле «день за два». Таким образом, Полиенко будет находиться на домашней химии около 10 месяцев.

Также суд постановил взыскать с Полиенко 140 рублей судебных расходов и направить его на «принудительное лечение от алкоголизма».

Дмитрий Полиенко вышел из клетки под аплодисменты и приветствия людей в зале.

«Я очень счастлива, нет слов. Я с утра наелась таблеток успокоительных, боялась, думала, что дадут не менее 5 лет. И вот такое счастье. В понедельник идем в ЗАГС подавать заявление. А пока планирую его забрать от друзей и поехать с ним домой. А в воскресенье, или даже завтра, поедем за кольцами», - рассказала «Радыё Свабода» невеста Полиенко Анастасия Гусева.

Сразу же после оглашения приговора суда Дмитрий Полиенко поговорил с сайтом Charter97.org:

- По решению суда меня не направили в колонию — приговор мягкий. Однако это делается только для того, чтобы в Беларуси не было новых политзаключенных. Только поэтому.

Когда я находился в СИЗО, на меня неоднократно оказывалось давление. Подписывались лживые, фальшивые рапорты, якобы за сон, за курение в неположенном месте и так далее. Но после того, как я объявил голодовку, давление прекратилось.

Я был вынужден пойти на такой крайний шаг, как вскрытие вен, потому что хотел дать понять судье, что не бросаю слова на ветер и то, что делать суд закрытым незаконно.

Мое дело абсурдное — оно шито белыми нитками. Это было видно и очевидно абсолютно всем. Меня обвиняют только со слов потерпевшего, они верят только его сказке. Сказке, которую ему рассказали оперативники — сотрудники УБОП, с которыми была заключена сделка.

Я очень чувствовал поддержку и солидарность со стороны активистов и неравнодушных людей. Это было ощутимо даже тогда, когда я находился в СИЗО за толстыми стенами. Именно благодаря всей этой солидарности я сейчас и нахожусь на свободе!

Рассматривал дело судья Петр Орлов. Активиста судили только по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство) - по факту распыления перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке.

Первоначально процесс должен был быть закрытым. В знак протеста против этого в начале первого судебного заседания Дмитрий Полиенко вскрыл себе вены. Впоследствии стало известно, что прокурор Александр Король отказался от остальных обвинений: по ст. 341 УК (нанесение граффити в Куропатах и на здании на улице Охотской), ч. 1 ст. 130 (разжигание вражды к сотрудникам милиции в размещенном на youtube видеоролике), ст. 369 (оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике). В результате из-за большого общественного резонанса суд принял решение проводить процесс в открытом режиме.

В течение трех судебных заседаний по делу обнаружилось много противоречий между показаниями потерпевшего и свидетелей, которые были даны во время следствия и прозвучали в суде. Сам Полиенко и его адвокат настаивают на том, что Полиенко использовал перцовый баллончик исключительно для самообороны.

Прокурор запросил у суда признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, а на основании закона «Об амнистии» сократить срок на один год.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: Евгения Долгая

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: ПЦ «Весна»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»