Оксана Юшкевич: По мнению властей, мы должны раздавать гречку с консервами 4 25.10.2019, 13:11

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Оксана Юшкевич

Режим очень боится, когда говорят о смене власти.

Предвыборная агитационная кампания набирает ход: на улицы выходят группы поддержки, в подавляющем большинстве кандидатов в депутаты от оппозиционных политических сил. Они же и получают официальные предупреждения окружных избирательных комиссий, сообщает «Белсат».

Вчера не вышла в радиоэфир запись выступления, а сегодня окружная избирательная комиссия вынесла официальное предупреждение – так началась агитация кандидата в депутаты Чкаловского избирательного округа Минска.

«Предупреждение за то, что, якобы, на моих пикетах распространяются материалы, которые не имеют никакого отношения к выборам. По их мнению, я, наверное, должна раздавать гречку с консервами, чтобы люди за меня проголосовали на выборах, но такого не будет», – говорит кандидат в «депутаты» Оксана Юшкевич.

«Будет рассматриваться факт моего нарушения во время пикетирования. Я «в сюрпризе», как говорят, и жду подробностей: как можно нарушить законодательство о пикетах, не проведя еще ни одного пикета», – сообщила кандидат в «депутаты» Елена Терешкова.

Уличную агитацию в Минске чаще всего проводят оппозиционные активисты, провластных кандидатов замечают редко и на короткое время.

«Интересный случай был вчера, кажется: мы вышли с пикетом к магазину «Дионисий», стояли там с 15.00 до 20.00. Где-то около 18.00 из магазина вынесли стенд провластного кандидата, коробочку для обращений, а через 55 минут все внесли обратно. Кажется – отрабатывают, как обычную чиновничью работу», – сообщил активист Европейской Беларуси Максим Винярский.

Кандидаты в «депутаты», чьи речи не прозвучали в телерадиоэфире государственных телерадиокомпаний, сейчас готовят обращения в суды.