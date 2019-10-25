Археологи показали лицо человека, жившего 600 лет назад 13 25.10.2019, 13:20

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Фото: AOC Archaeology Group

Лицо было реконструировано благодаря наличию у археологов полного черепа мужчины.

На момент смерти мужчине было больше 46 лет, а его рост составлял около 1,6 метров. Скорее всего шотландец страдал от серьезного заболевания зубов и суставов, пишет «Вокруг света».

Лицо средневекового жителя Шотландии было реконструировано благодаря наличию у археологов полного черепа мужчины. Его останки были обнаружены во время раскопок на месте Художественной галерее Абердина вместе с 6 десятками других скелетов. С помощью технологии реконструкции лица ученым удалось воссоздать облик человека, известного как Скелет (СК) 125.

Эксперты из AOC Archeology Group считают, что на момент смерти мужчине было больше 46 лет, а его рост составлял около 1,6 метров. По всей видимости, шотландец страдал серьезным заболеванием зубов и суставов.

По словам ученых, мужчина не был местным жителем Абердина. Возможно, он провел свое детство в таких районах, как Северо-Шотландское нагорье или Внешние Гебриды.

Фото: AOC Archaeology Group

SK 125 — первый из похороненных на месте Абердинской художественной галереи человек, чье лицо удалось реконструировать. Работы по изучению останков все еще продолжаются: археологи пытаются установить возраст, пол и состояние здоровья остальных 60 погребенных.

Работы по реконструкции Абердинской художественной галереи начались в 2015 году, но были временно приостановлены для проведения археологических исследований. Галерея была построена в 1885 году на месте бывшего доминиканского мужского монастыря, который, как полагают, был основан между 1222-1249 гг.

Галерея должна открыться в субботу после четырех лет подготовки.