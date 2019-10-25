В Лондоне продали самую дорогую в мире бутылку виски 8 25.10.2019, 14:08

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Она ушла с молотка за 1,9 миллионa долларов.

Бутылка шотландского виски Macallan стала самой дорогой из когда-либо проданных с молотка. Об этом сообщается в Twitter британского аукционного дома Sotheby’s, пишет «РБК».

Бутылку виски Macallan 60-летней выдержки урожая 1926 года продали на торгах в Лондоне. Цена лота составила £1,5 млн (около $1,9 млн), поставив новый мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало бутылке того же бренда, вручную расписанной художником Майклом Диллоном. Тогда лот был продан на аукционе более чем за $1,5 млн.

Как следует из объявления на сайте Sotheby's, до начала торгов стоимость бутылки оценивалась в £350–450. Она является одной из сорока бутылок виски, разлитых в 1986 году из бочки № 263.

В мае 2018 года на Гонконгском аукционе поставила рекорд еще одна бутылка виски Macallan из урожая 1926 года. Она ушла с молотка за $1,1 млн.