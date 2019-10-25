Жанна Немцова: Людям дают надежду другие люди 25.10.2019, 14:30

Жанна Немцова

Известная журналистка и дочь Бориса Немцова рассказала, что общего между властью в России и Беларуси.

«Я анархист в хорошем смысле», – говорит Жанна Немцова, дочь убитого в 2015 г. в Москве оппозиционера Бориса Немцова. Чего боятся люди в России, чего боится Жанна, и была ли она в Беларуси? На Форуме Бориса Немцова в Варшаве с основательницей Фонда Бориса Немцова и журналисткой русской редакции телеканала «Deutsche Welle» говорила журналист телеканала «Белсат» Алина Ковшик.

- Страх – это главная эмоция, которая теперь движет людьми в России?

- Не буду говорить, что это главная эмоция и не хотела бы фокусироваться только на России. Я думаю эта сильная эмоция присутствует и в европейских странах и США. Когда есть запрос на сильную руку? Тогда, когда у людей есть страх перед излишне открытым обществом, излишне открытой экономикой, перед неопределенностью, хотя она есть всегда – это основа нашей жизни. Я думаю, что экономическая глобализация привела к тому, что одни люди стали сверхбогатыми, а другие обеднели, и этот разрыв между ними во всем мире, миграционный кризис породили страх и ностальгию по каким-то прежним временам. Рост популизма, национализма – это все результат страха.

- А Вы чего боитесь?

- Я не боюсь, я же анархист в хорошем смысле этого слова. Я свободный человек и ничего не боюсь. Конечно, наверное, у меня есть страх смерти, как и у всех, но на бытовом уровне я не боюсь неопределенности, не боюсь рисковать. Думаю, я очень много рисковала в последние десять лет своей жизни. Несколько раз начинала свою жизнь сначала, пять лет назад переехала в Германию, не знала, как там жить, не знала ни одного слова по-немецки. Я не тот человек, которого легко испугать трудностями.

- Что может дать надежду не только россиянам, вообще жителям постсоветского пространства?

- Людям могут дать надежду другие люди. Только так это работает. Чем больше будет людей, которые не будут бояться выражать свое мнение и действовать, рисковать, тем быстрее мы увидим изменения. Это очень долгий процесс. Как говорил мой отец, изменения – не спринт, это марафон. Помимо самого запала нужно его сохранить на долгие годы. Не всем это удается.

- Ваш отец был другом в демократической Беларуси, мы его помним. Он говорил, что демократия может прийти в Беларусь из России. Сейчас это еще актуально?

- Я думаю, что сейчас происходит обратный процесс. Сейчас происходит импорт авторитаризма в Россию из Беларуси. А экспорта не происходит, потому что, то, что происходит у нас, у вас происходило пять лет назад. Я думаю, что мы импортируем все ваши политические технологии и стиль политического управления. Но я не очень хорошо разбираюсь в реалиях Беларуси, я ни разу там не была. Планирую поехать туда в этом году.