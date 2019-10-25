Надежда Гацак: Власти заботятся только о своих Дроздах 3 25.10.2019, 14:41

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Оппозиционная активистка выступила с резкой критикой режима на БТ.

Председатель оргкомитета Молодых христианских демократов Надежда Гацак, которая является кандидатом в депутаты по 96-му округу, в своем видеовыступлении на телеканале "Беларусь 3" заявила, что белорусские власти не считаются с людьми, сообщает пресс-служба БХД.

"Игнорируют ваши мысли и пожелания. Заботятся о своих Дроздах и спецполиклиниках. А нам с вами остаются только подачки. Им новые дворцы, а белорусам повышение пенсионного возраста. Им очередные резиденции, а белорусы должны собирать деньги, чтобы вылечить детей. Им Европейские игры, а белорусам поборы в садах и школах. Им поликлиники и больницы для чиновников, а белорусам бесконечные очереди к врачам. Это все надо менять", - отметила председатель МХД.

Основное внимание она, мать троих детей, обратила на проблемы белорусского образования, так как "от того, как учатся сегодня наши дети, зависит то, какой будет Беларусь завтра".

По мнению Надежды Гацак, нужно освободить учителей от излишней нагрузки, от заполнения бумажек и хождения по квартирам. Нужно повысить зарплаты и престиж работы учителей, чтобы люди хотели обучать в школах, а не думали, как прокормить свою семью.

"Деньги для этого есть. Их хватает на разнообразные игры, резиденции, триумфальные арки и туалеты за миллион долларов. А эти средства так нужны школам и учителям", - отметила Надежда Гацак.

По ее словам, университетом нужно дать академическую свободу, чтобы они не зависели "от прыхотей чиновников", а высшее образование соответствовало потребностям рынка.

В качестве одной из причин, почему белорусскому образование не развивается, лидер МХД назвала то, что Министерство образования возглавляет министр-коммунист Игорь Карпенко, из-за которого ведомство "превратилось в призрак коммунизма".

"Игорь Карпенко должен освободить место для тех, кто думает о будущем, а не живет идеями прошлого века", - заявила Надежда Гацак.