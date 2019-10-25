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Марианна Щеткина подала заявление об отставке

  • 25.10.2019, 15:11
Марианна Щеткина подала заявление об отставке
Марианна Щеткина

Она переходит на другую работу.

Заместитель председателя так называемого совета республики национального собрания Беларуси Марианна Щеткина подала заявление об освобождении ее с этой должности, сообщили в аппарате верхней палаты, пишет «Народная Воля».

«Она переходит на другую работу», — пояснили в так называемом совете республики.

Там также сказали, что пока нет необходимости говорить о том, куда она идет работать после должности вице-спикера Совета республики. «Интрига разрешится в ближайшие дни», — сказали собеседники агентства.


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