В России военный застрелил восьмерых сослуживцев во время смены караула 25.10.2019, 15:24

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(обновлено) Еще трое — ранены.

Российский военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

Несовместимые с жизнью ранения получили восемь человек. По предварительным данным, трое раненых, сказал собеседник агентства.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник, не уточнив, задержан ли он.