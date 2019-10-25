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В России военный застрелил восьмерых сослуживцев во время смены караула

  • 25.10.2019, 15:24
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В России военный застрелил восьмерых сослуживцев во время смены караула

(обновлено) Еще трое — ранены.

Российский военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

Несовместимые с жизнью ранения получили восемь человек. По предварительным данным, трое раненых, сказал собеседник агентства.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник, не уточнив, задержан ли он.


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