закрыть
25 октября 2019, пятница, 18:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Гендиректор «Сочи»: Андриевский у нас? Это все слухи

  • 25.10.2019, 15:36
Гендиректор «Сочи»: Андриевский у нас? Это все слухи
АЛЕКСАНДР АНДРИЕВСКИЙ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Белорусский тренер не будет тренировать российский хоккейный клуб.

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев опроверг слухи о том, что белорусский специалист Александр Андриевский займет пост главного тренера клуба.

"Андриевский в "Сочи"? Наша позиция не изменилась, никакой паники нет, тренера мы не меняем. Это все слухи", — цитирует функционера Sport24.ru.

"Леопарды" после увольнения Сергея Зубова никак не могут выйти из кризиса. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева южане проиграли все пять матчей.

"Сочи" занимает 11-е место в таблице Западной конференции.


популярное за неделю

Мнение

Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк