Гендиректор «Сочи»: Андриевский у нас? Это все слухи
- 25.10.2019, 15:36
Белорусский тренер не будет тренировать российский хоккейный клуб.
Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев опроверг слухи о том, что белорусский специалист Александр Андриевский займет пост главного тренера клуба.
"Андриевский в "Сочи"? Наша позиция не изменилась, никакой паники нет, тренера мы не меняем. Это все слухи", — цитирует функционера Sport24.ru.
"Леопарды" после увольнения Сергея Зубова никак не могут выйти из кризиса. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева южане проиграли все пять матчей.
"Сочи" занимает 11-е место в таблице Западной конференции.