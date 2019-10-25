Гендиректор «Сочи»: Андриевский у нас? Это все слухи 25.10.2019, 15:36

АЛЕКСАНДР АНДРИЕВСКИЙ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Белорусский тренер не будет тренировать российский хоккейный клуб.

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев опроверг слухи о том, что белорусский специалист Александр Андриевский займет пост главного тренера клуба.

"Андриевский в "Сочи"? Наша позиция не изменилась, никакой паники нет, тренера мы не меняем. Это все слухи", — цитирует функционера Sport24.ru.

"Леопарды" после увольнения Сергея Зубова никак не могут выйти из кризиса. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева южане проиграли все пять матчей.

"Сочи" занимает 11-е место в таблице Западной конференции.