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Минфин России предлагает Беларуси перейти на российский Налоговый кодекс

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  • 25.10.2019, 16:09
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Минфин России предлагает Беларуси перейти на российский Налоговый кодекс

Только в этом случае будет компенсация за налоговый маневр.

Беларусь должна перейти на Налоговый кодекс РФ. Именно так в понимании Минфина России будет происходить унификация, гармонизация и сближение налогового законодательства двух стран в рамках реализации «дорожной карты» по углублению интеграции.

Только в этом случае Россия, по мнению Минфина, сможет компенсировать Беларуси последствия нефтяного налогового маневра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо российского министерства за подписью замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.

Минфин РФ считает, что налоговый маневр — это суверенное право России. Желание МИД Беларуси обсудить на уровне cовмина «союзного государства» компенсацию последствий налогового маневра и снижение цен на российскую нефть для Беларуси в Минфине РФ называют вмешательством во внутреннюю налоговую политику страны.


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