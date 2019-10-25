Польша будет напрямую получать газ из Норвегии 25.10.2019, 16:18

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Фото: baltic-pipe.eu

Дания согласилась на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe.

Датское правительство выразило согласие на строительство участка газопровода Baltic Pipe, который должен обеспечить поставки в Польшу природного газа из Норвегии, сообщает «Польское радио».

Полученное разрешение касается обеих секций, где газопровод будет пролегать на дне Балтийского моря, общая протяженность составит 133 километра в каждой секции.

Как сообщает польский газотранспортный оператор Gaz-System, разрешение от правительства Дании является первым из трех этапов получения всех необходимых разрешений для строительства газопровода на морском участке. Еще в этом году ожидается получение решения департаментов, отвечающих за охрану окружающей среды, в отношении участка газопровода, который будет проходить на морском и наземном участке в Польше. В то же время также планируется получение соответствующих разрешений в Швеции, аналогичных лицензии, выданной в Дании.

Председатель правления Gaz-System Томаш Стенпень сказал, что «согласие датского правительства на строительство морского участка Baltic Pipe - это ключевой элемент в реализации проекта. […] Gaz-System запланировал в документации ряд технологических решений, минимизирующих влияние газопровода на окружающую среду».

Строительство газопровода Baltic Pipe планируется начать в следующем году. С октября 2022 года по нему должен быть транспортирован природный газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе. По газопроводу можно будет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.