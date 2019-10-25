В Новополоцке целый микрорайон протестуют против строительства трассы 3 25.10.2019, 16:43

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Активисты считают, что действовать нужно прямо сейчас.

В конце сентября власти Новополоцка объявили, что собираются проложить новую трассу в черте города и построить мост через Западную Двину. Жители густонаселенного микрорайона возмутились: автомагистраль республиканского значения будет проходить прямо у них под окнами. Третьего октября состоялось общественное обсуждение, где большинство присутствующих высказалось против. Чиновники же отвечают, что проект уже внесен в городской генплан и не навредит экологии. Корреспонденты «Белсата» встретились с жителями Новополоцка и пообщались с местными чиновниками.

Проект называется «Возведение обхода Полоцка». Он предусматривает строительство дороги, которая станет частью автомагистрали, соединяющей Минск и Санкт-Петербург, но при этом не будет затрагивать улицы Полоцка, чтобы снизить там транспортную нагрузку. Кроме того, обходная трасса создаст удобное сочетание между Полоцком и Новополоцком, считает заказчик – РУП «Витебскавтодор».

Работы должны были начаться уже в этом году, однако у государства собственных средств не нашлось. Переговоры о выделении кредита велись на уровне премьера Сергея Румаса и руководства Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Теперь ожидается, что строительство состоится в 2021-2023 годах.

Место, где планируется проложить автомагистраль.

Против еще одного моста (два уже существуют в Полоцке и Новополоцке) местные жители ничего не имеют. Однако перспектива получить у своих домов трассу, по которой поедут фуры, их категорически не устраивает. Дело в том, что по проекту она затрагивает самый густонаселенный микрорайон Новополоцка. «Почему дорогу строят в обход Полоцка, а о нас никто не подумал?», – в один голос возмущаются наши собеседники.

Активисты создали в «вайбере» группу, где делятся своим мнением по поводу строительства автомагистрали и определяются с дальнейшими действиями. После общественного обсуждения, от которого у людей осталось ощущение, что «все уже решено», они прислали обращения в горисполком и местным депутатам, а также в Министерство охраны природы и окружающей среды.

«В Новополоцке ужасная ситуация с онкологическими и другими заболеваниями из-за вредных выбросов от предприятий («Нафтан», «Полимир»- прим.). Нам и так нечем дышать, а они собираются пустить поток фур возле наших домов! Это же будет просто экологическая катастрофа», – говорит Елена, которая живет в коттедже недалеко от будущей трассы.

Елена возмущается планам властей построить дароогу у ее коттеджа.

Женщина полагает, что власти могли бы услышать жалобы жителей и перенести строительство подальше от этого густонаселенного района. Действительно, с одной стороны здесь – компактный коттеджный поселок, с другой – плотные ряды многоэтажек. Посередине – зеленая зона с деревьями и небольшим прудом, где плавают утки.

«Раньше мы просили городские власти, чтобы этот кусок земли благоустроили, сделали здесь площадку для отдыха, но на это почему-то денег нет. Зато на магистраль есть. Конечно, главная проблема – экология, но перенести трассу важно еще и из соображений безопасности. Здесь очень много детей, которым хочется играть на улице. Представьте, что может случиться, если рядом будут мчаться машины», – добавляет Светлана, жительница соседнего дома.

Жилая застройка возле будущей трассы.

«Многие слышат про новый мост и думает, что это хорошо, но некоторые не обращают внимание на планы насчет магистрали. Тем более, в названии проекта не говорится ничего про Новополоцк, а просто «в обход Полоцка». Думаю, если нам не удастся это остановить и начнутся работы, приедет техника, люди будут активнее высказываться против.

Пока мы делаем первые попытки убедить власти, стучим во все инстанции. Я, например, прислал обращение в «одно окно» в исполком в начале месяца – ответа нет до сих пор», – жалуется Алексей.

Алексей, который также живет неподалеку, не хочет, чтобы появилась магистраль.

Неравнодушные Новополоцка сами собирали подписи: они ходили по квартирам, беседовали с соседями, рассказывали, в чем опасность. По их словам, удалось собрать несколько тысяч подписей. Их передали в горисполком в ходе общественного обсуждения.

«Мы ни от кого не закрываемся, проводили общественное обсуждение. Есть разные мнения: кто за, кто против… Мы в курсе, что поступило обращение граждан и дали им ответ. Вся информация представлена на официальном сайте города», – сказал в комментарии belsat.eu начальник отдела идеологической работы Новополоцкого горисполкома Николай Романовский.

Подписи, которые собрали активисты.

На коллективное обращение чиновники ответили, что при выборе места для строительства была учтена жилая застройка, а генеральный план города, разработанный еще 7 лет назад, предусматривает строительство дороги именно в этом месте.

Необходимость объясняют в том числе «обеспечением транспортных связей, направленных на реализацию полного объема потребностей населения». Сейчас активисты готовят для передачи в исполком и Минприроды очередную партию подписей.

В документе также говорится, что ширина будущей трассы составит около 29 метров, а расстояние до жилых домов – около 60 метров. Согласно техническому кодексу (ТКП, это расстояние не должно быть менее 10 метров, то есть все якобы соответствует норме. Но находясь на месте будущего строительства понимаешь, что из окон многоэтажек людям на самом деле будет видно только трассу.

Ответ Новополоцкого горисполкома активистам.

Что касается проблемы экологии, которая так беспокоит жителей микрорайона, была проведена оценка воздействия объекта на окружающую среду. Из нее следует, что проект «не приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья населения» и не повредит окрестностям. Возведение объекта не приведет к изменению климата, рельефа, грунтов, а суммарный показатель загрязнения воздуха будет соответствовать норме. Уровень риска для природы (флоры, фауны) и здоровья людей оценивается как допустимый.

С такими выводами не согласны жители района. «Это стоит денег, но было бы здорово пригласить независимую комиссию, которая бы сделала свою оценку», – говорят они.

Кроме обращения в Минприроды и дальнейшего сбора подписей, они собираются обратиться к депутату местного совета, имя которого пока не хотят называть.

«Мы понимаем, что когда начнутся работы, изменить ситуацию будет уже нереально, поэтому надо действовать сейчас» – считают активисты.