Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников 5 25.10.2019, 16:47

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Президент Украины поручил сократить их сразу на 10%.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%, сообщает "Украинская правда".

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям.

Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - заявил президент Украины.