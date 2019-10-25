Казахстан умыл руки 10 25.10.2019, 16:56

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В Нур-Султане послали Лукашенко… договариваться.

Накануне визита в Казахстан Александр Лукашенко заявил агентству «Хабар», пишет «Салiдарнасць».

– Я думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну, а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть и продавать на премиальном европейском рынке, украинском рынке, на любом.

После окончания визита в Нур-Султан по государственным СМИ разошлись сообщения с формулировкой, что страны «договорились о поставке нефти».

На самом деле все почти с точностью наоборот.

Во-первых, Лукашенко и Токаев так и не подписали текст соглашения о поставке нефти. Планируется, что документ будет проходить некое «внутригосударственное согласование». А ведь ранее заместитель главы «Белнефтехима» Владимир Сизов уверял, что это соглашение во время визита подпишут.

Во-вторых, власти Казахстана послали официальный Минск… договариваться с местными нефтедобывающими компаниями. Да-да, в авторитарной стране сделали вид, что нужно договариваться напрямую с субъектами хозяйствования.

В-третьих, любопытна ситуация с формулировкой о дальнейших переговорах с Россией, без согласия которой предоставить свои трубы казахстанская нефть в Беларусь не попадет.

– Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией… Думаю, договоримся, – заявил Лукашенко.

Но трактовки, кто же эти «мы», очень отличаются. Отечественные государственные СМИ пишут в сообщениях, что переговоры с Россией будут вести Беларусь и Казахстан. Но судя по отчетам казахстанских журналистов, там, похоже, уверены, что это будет делать одна Беларусь. Тем более, что президент Токаев на этот счет, кажется, вообще ничего не сказал.

В общем, похоже на то, что власти Казахстана умыли руки и оставили Лукашенко одного ругаться с Россией.