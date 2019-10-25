В Минске звучала сирена радиационной опасности 2 25.10.2019, 17:25

Лукашенко + Островецкая АЭС = катастрофа.

Таким образом активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» стараются привлечь внимание общественности к проблеме строительства Бел АЭС в Островце.

«Мы хотим напомнить, что АЭС - это опасность для каждого белоруса, и что однажды наша страна уже пострадала от атомной аварии, которая стала следствием небрежности, безответственности и желанием сделать научный эксперимент. И сейчас мы не хотим, чтобы над Беларусью вновь нависла угроза атомной катастрофы», - пояснил« «Новаму часу» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Для проведения акции активисты воспользовались возможностью устраивать пикеты во время подготовки к избирательной кампании. Под звуки сирены, надев противогазы, они раздавали прохожим возле станции метро Пушкинская в Минске листовки с информацией о кaмпании.

- Мне кажется, жителям белорусских городов стоит привыкать к таким сигналам, чтобы очередное ЧП на атомной электростанции не стало для них «сюрпризам», - сказал активист «Европейской Беларуси» Сергей Бровко. - Мы знаем, как она строится, мы знаем о постоянных авариях на стройке, мы знаем, что власти скрывают правду о том, что там происходит. Также мы отлично знаем, чем это может закончится — память о Чернобыле жива до сих пор.