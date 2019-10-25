Лауринас Кащюнас: Чем меньше российских передач в Литве, тем лучше для нас 2 25.10.2019, 17:30

Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

Литовский политик рассказал об опасности засилья российского телевидения.

Литовские телеканалы транслируют все меньше и меньше телепродукции на русском языке. Сайт Charter97.org поговорил об этом с депутатом литовского Сейма Лауринасом Кащюнасом, одним из авторов поправки к Закону об информировании общества.

- Как вы относитесь к тому, что на литовских телеканалах сокращается количество телепередач и фильмов на русском языке?

- Положительно.

- Но в основном их смотрели пенсионеры…И такую возможность они теперь потеряли.

- Давайте начнем с того, что это была некачественная, дешевая продукция. Во-вторых не стоит забывать, что какого качества бы эта продукция не была — в нынешней России она в основном политизирована и является частью политики Кремля.

Нет ничего хорошего в ностальгии по временам Советского Союза. Вкупе с попытками Кремля распространять агрессивную культуру российского мира она ведет к тому, что у тех, кто подвергается воздействию российских программ и фильмов, появляется недоверие к нашему государству, демократическим ценностям, законам Литвы.

В конечном счете такие люди начинают считать, что в России все хорошо, а на Западе — плохо. Чем меньше передач на русском, тем лучше для Литвы и ее жителей. По моему мнению, для нас как для страны, которая является частью Запада, гораздо лучше стремиться к росту на наших телеканалах числа передач и фильмов, которые производятся в западных странах.

Убежден, что поправка к Закону об информировании общества, которая определяет сколько и на каком языке телеканалы могут транслировать передач, одним из соавтором которой я являюсь, в определенной степени поспособствовала сокращению засилья русских передач на литовских телеканалах.

- Передач и фильмов меньше, но тем не менее в Литву время от времени приезжают артисты из России, которые прямо прославляют режим Владимира Путина.

- Не все, приезжают уже далеко не все. Например, удалось запретить въезд на территорию Литвы Григорию Лепсу (российский исполнитель, которого подозревают в связях с криминальным миром). Лично я делаю все что от меня зависит, чтобы такие деятели, которые славят Владимира Путина в Литву бы не попали.