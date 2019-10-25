Биологи рассказали, что общего у макак и кошек 1 25.10.2019, 17:48

Исследователи обнаружили интересную особенность в поведении двух животных.

Представители семейства мартышковые (лат. Cercopithecidae) преимущественно травоядны, но отдельные виды добавляют в свой рацион насекомых или мелких позвоночных, пишет «Вокруг света».

Биологи из Лейпцигского университета и Института эволюции Макса Планка наблюдали за популяцией свинохвостого макака (лат. Macaca nemestrina) в малазийском лесном заповеднике Сегари Мелинтанг. Его окружают пальмовые плантации, и обезьяны с удовольствием лакомятся плодами. Это вызывает недовольство фермеров: в среднем макаки, живущие по соседству с плантациями, употребляют более 12 тонн пальмовых плодов в год.

Однако в общих масштабах это совсем немного – около 0,5% от общей производственной массы выращенных плодов. Более того, наличие обезьян оказалось крайне полезно: помимо фруктов, макаки питаются крысами.

«В полостях на стволах масличной пальмы крысы прячутся в течение дня. Макаки, в свою очередь, умело находят эти полости и извлекают из них грызунов. Одна группа макак способна поймать более 3000 крыс в год», – Анна Хольцнер, антрополог из Лейпцигского университета.

Между тем крысы уничтожают до 10% от общего объема плантации. Таким образом, плоды, которые воруют обезьяны – ничтожная плата за помощь в борьбе с грызунами. Подчеркнув это необычное сотрудничество, ученые призывают фермеров не вырубать леса рядом с пальмовыми посадками, оставляя макакам их естественную среду обитания.