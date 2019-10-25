Арвидас Анушаускас: Лукашенко занимает неадекватную позицию 6 25.10.2019, 17:59

2,897

Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Почему диктатор не замечает угрозы российских военных?

Об этом Сharter97.org заявил депутат Сейма Литвы, член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас, комментируя слова Лукашенко об американских танках в Литве.

- Думаю, что мы имеем дело с демонстративным заявлением со стороны Лукашенко. Появление военных НАТО в Литве на ротационной основе — обыкновенное явление, которое уже давно никого не удивляет и не шокирует. Попробуйте вообразить себе ситуацию, что президент Литвы во время совместных учений белорусских и российских военных выступит с заявлением, что это настолько нас беспокоит, что немедленно требуется начать разрабатывать какие-то отдельные от существующей оборонной концепции страны планы. Подчеркну, что я убежден, что реакция Лукашенко более демонстративная, даже пропагандистская.

- Секретарь белорусского Совета Безопасности утверждает, что таким образом cтрана отвечает на то, что на территории Литвы появились американские военные и бронетехника. Вильнюс обвиняется в нагнетании в регионе напряженности

- Думаю, что таким образом секретарь Совета Безопасности пытается оправдать пропагандистские заявления Лукашенко. Любопытно, что по мнению белорусской стороны полеты российских стратегических бомбардировщиков на Дальнем Востоке, их визиты в дружественные России страны — напряженности не cоздают, а американские военные в Литве — создают. Очевидно, что в этом случае для Лукашенко гораздо более удобным кажется занять вот такую вот неадекватную, пропагандистскую точку зрения, чем реально оценивать происходящее.

- А как вы лично воспринимаете то, что на территории Литвы находятся военные НАТО?

- Исключительно позитивно. Чем больше на территории нашей страны появится военных Североатлантического Альянса, тем лучше. Уровень безопасности нашей страны улучшается, тем более, что все мы хорошо осведомлены о том, насколько агрессивным государством является Россия.

Хотелось бы отметить, что очевидно, что и Беларусь и Россия своими пропагандистскими высказываниями о происходящем территории Литвы больше ориентируются на своих граждан.