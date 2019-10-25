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Соболенко вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA

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  • 25.10.2019, 18:08
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Соболенко вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA
Арина Соболенко

В заключительном матче группового раунда белоруска обыграла бельгийку Элис Мертенс. 

Белоруска Арина Соболенко (14 ВТА) вышла в полуфинал малого Итогового турнира в Чжухае. В заключительном матче группового раунда наша соотечественница обыграла бельгийку Элис Мертенс (18) — 6:4, 3:6, 7:5, передает pressball.by.

Арина Соболенко (Беларусь, 14) — Элис Мертенс (Бельгия, 18) — 6:4, 3:6, 7:5

Группа "D": Соболенко — 2 очка (2 игры), Мертенс — 1 (2), Саккари — 0 (2).


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