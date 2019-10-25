ФСБ начнет блокировать телефонную связь России с миром 14 25.10.2019, 18:17

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Блокировка будет касаться как голосовой связи, так и передачи данных.

Рабочая группа представителей ФСБ, Минкомсвязи, ФАС и мобильных операторов по поручению Совета безопасности России подготовила пакет предложений по борьбе с телефонным террориимзмом и мошенничеством, передает finanz.ru.

Для «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об терактах» чиновники предлагают обязать операторов блокировать по требованию ФСБ телефонный трафик в направлении определенной страны, если с ее территории будут поступать мошеннические звонки о минировании.

Блокировка будет вводиться на срок до 180 дней и будет касаться как голосовой связи, так и передачи данных в направлении определенной страны или другого оператора связи, рассказал РБК один из участников рабочей группы.

Инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично, объясняет он. Кроме того, у ФСБ есть данные о том, что звонки с ложными угрозами поступают преимущественно с сервисов формата Skype Out и Viber Out, которые позволяют совершить звонок из компьютерной программы на номера общего пользования.

«Проблема с телефонным терроризмом стоит довольно остро, поэтому первоочередная задача была в том, чтобы найти быстрое и эффективное решение», - добавляет источник РБК.

Топ-менеджер одного из операторов, участвовавших в обсуждении, отмечает, что «сложилось однозначное впечатление, что ФСБ хочет получить возможность блокировать и голос, и передачу данных». Еще двое участников рабочей группы утверждают, что речь идет в первую очередь о возможности блокировки именно голосовой связи и СМС.

«Никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. Разве что оператор будет такой «криворукий», что не сможет заблокировать «голос» без блокировки передачи данных», - говорит один из собеседников.

В направленном пакете документов нет уточнений - какой именно вид трафика должен блокироваться. В пояснительной записке к законопроекту лишь отмечено, что в настоящее время у операторов предусмотрена обязанность приостанавливать оказание услуг связи по отдельным абонентам (п. 3 ст. 64 закона «О связи»), но этой «меры недостаточно для пресечения вызовов террористической направленности».

Поручение проработать изменения в законодательстве и для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий, Минкомсвязи и ФСБ дал СовБез.

В межведомственную рабочую группу вошли представители 12-го Центра ФСБ (курируют технические мероприятия на сетях связи и, например, участвовали в процессе блокировки Telegram), Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), операторов «большой четверки» («Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом») и аналитический центр «Форум», председателем которого является экс-руководитель администрации президента Александр Волошин.