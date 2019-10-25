С небоскреба в Минске упал человек

С небоскреба в Минске упал человек2
- 25.10.2019, 18:26
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Мужчина выпал с балкона бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей.
В социальных сетях появились снимки трупа рядом с бизнес-центром «Royal Plaza» на проспекте Победителей в столице, передает «Белсат».
Телеграм-канал Nexta сообщает, что мужчина выпал с балкона офисного здания.
«Мужчина летел с большой высоты, и шансов выжить у него не было. Он погиб на месте», – сообщили подписчики канала.
Он упал на припаркованный автомобиль. На месте трагедии работают сотрудники МВД.