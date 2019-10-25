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С небоскреба в Минске упал человек

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  • 25.10.2019, 18:26
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С небоскреба в Минске упал человек

Мужчина выпал с балкона бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей.

В социальных сетях появились снимки трупа рядом с бизнес-центром «Royal Plaza» на проспекте Победителей в столице, передает «Белсат».

Телеграм-канал Nexta сообщает, что мужчина выпал с балкона офисного здания.

«Мужчина летел с большой высоты, и шансов выжить у него не было. Он погиб на месте», – сообщили подписчики канала.

Он упал на припаркованный автомобиль. На месте трагедии работают сотрудники МВД.

Фото: t.me/nexta_tv

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