С небоскреба в Минске упал человек 2 25.10.2019, 18:26

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Мужчина выпал с балкона бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей.

В социальных сетях появились снимки трупа рядом с бизнес-центром «Royal Plaza» на проспекте Победителей в столице, передает «Белсат».

Телеграм-канал Nexta сообщает, что мужчина выпал с балкона офисного здания.

«Мужчина летел с большой высоты, и шансов выжить у него не было. Он погиб на месте», – сообщили подписчики канала.

Он упал на припаркованный автомобиль. На месте трагедии работают сотрудники МВД.