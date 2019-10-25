Граждане Украины - лидеры по получению видов на жительство в ЕС 25.10.2019, 18:37

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На втором месте — граждане Китая.

В прошлом году число получивших впервые вид на жительство в Европейском союзе выросло на 0,4% (13 тыс.) по сравнению с 2017 годом и составило 3,2 млн человек, подвело итоги Статистическое управление Евросоюза (Eurostat). Данные приводятся в официальном релизе агентства. Вид на жительство действует минимум три месяца и позволяет людям, не являющимся гражданами Европейского союза, на законных основаниях находиться на его территории. Он может продлеваться, передает РБК.

Почти половина разрешений на жительство выданы гражданам десяти стран, среди которых лидирует Украина: 527 тыс. ее граждан получили документ, почти 78% из них были выданы в Польше. На втором месте — граждане Китая (206 тыс. человек, половина из них получили вид на жительство в Великобритании). На третьем месте Индия — 197 тыс. человек, из которых почти 38% вид на жительство выдали также власти Великобритании. Занимающие четвертое место граждане Сирии (174 тыс. человек) для получения вида на жительство выбрали Германию, где осел почти 71% сирийцев, кто получил в прошлом году свой первый вид на жительство. Абсолютное большинство граждан Беларуси (92% из 138 тыс.) также получили этот вид документа в Польше. Замыкает десятку Россия: в 2018 году 75 тыс. граждан страны обратились за своим первым видом на жительство в Европейском союзе, 18% выбрали для этого Германию.

Большинство украинских соискателей (65%) получили вид на жительство из-за работы, у граждан Китая главным основанием стало получение образования (на этом основании вид на жительство получили 67% из 206 тыс. человек).

Граждане Украины с 2017 года могут по биометрическому паспорту без виз въезжать на территорию Европейского союза и находиться там 90 дней в течение 180-дневного периода. Однако работать или учиться безвизовый режим права не дает.

Польша многие годы является страной, принимающей наибольшее количество украинских трудовых мигрантов. В августе этого года Польское Радио со ссылкой на данные Заведения социального страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) сообщило, что в стране официально трудоустроено 483 тыс. граждан Украины — 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране. «Конечно, большинство являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тыс. Далее идут грузины — примерно 9,5 тыс., а затем граждане Молдовы и России — более 8 тыс.», — заявил глава ZUS Войцех Андрусевич, цитата по Лига.Бизнес.

В 2017 году украинские граждане также лидировали среди получателей первого вида на жительство. Два года назад его получили 662 тыс. человек, 88% из них — в Польше. На втором месте были сирийцы — 223 тыс. человек, граждане Китая были на третьей строчке — 193 тыс.