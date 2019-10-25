Бабье лето продолжится в Беларуси на выходных 1 25.10.2019, 18:42

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Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу и воскресенье.

В субботу, 26 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Ночью прогнозируется 5-11 выше нуля, днем воздух прогреется до 13-19 градусов тепла.

27 октября сохранится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром будет слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, днем по северной половине местами сильный порывистый.

Ночью термометры покажут 5-12 тепла, днем ожидается +13... +20, по югу — до 22 выше нуля.