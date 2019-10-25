За чей счет банкет? 2 Андрей Никулин

25.10.2019, 18:52

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Андрей Никулин

Долги, оплаченные лестью.

Касательно списанных двадцатимиллиардных долгов Африки - да, это остатки советских долгов, списанных Россией, то есть то, что сам Союз не успел списать или подарить за свои сорокалетние отношения с Черным континентом.

А там и треть стоимости Асуанской ГЭС, которую заботливо простили египтянам, и металлургические заводы в том же Египте, гидро и ирригационные сооружения по всему континенту, школы, дороги, горные разработки, результаты геологоразведочных работ, сделанных советскими геологами, порты в Сомали или Анголе.

И помощь "братским партиям", и продовольствие братским народам, и оружие, чтобы им отбиваться от народов небратских.

Все это было забыто и списано гораздо раньше. Просто подарено.

И даже среди упомянутых 20 миллиардов 12-15 миллиардов приходится на долю нефтяных и относительно богатых Анголы, Алжира и Ливии.

Если даже им простили деньги, даже у них не смогли выжать их, то о чем думая сейчас, собираясь снова кормить кредитами гораздо более бедные страны.

Они-то возьмут все, что предлагают, поклонятся и снова все забудут. И снова придется прощать и списывать.

Зато сейчас Дедушке приятно принимать, как настоящему властителю, четыре десятка премьеров и президентов.

Все, как у взрослых. А за банкет нынешний и будущий заплатит бюджет.

*

Касаемо заявлений про то, что "Африка богата природными ресурсами, там слаборазвита инфраструктура и огромные перспективы в ее строительстве, там требуются новые самолеты. строительная техника, геологоразведочные работы с последующей эксплуатацией месторождений" - в общем всех тех аргументов от оппонентов в защиту того, что Черному континенту снова нужно давать деньги.

Вам напомнить, дорогие мои, еще одну страну богатую ресурсами, со слаборазвитой инфраструктурой и технической базой? Где тоже не повредили бы инвестиции в развитие и которая находится не за тридевять земель, а у вас за окном.

Что же это за логика такая, что лучше по-имперски с понтами все слить в очередной раз чужим, чем фокусироваться на своей территории? Где, по крайней мере, очередной водрузившийся царек не национализирует ваши объекты, не объявит мораторий на выплату долгов или просто не пошлет вас куда подальше.

Слабый у нас покупательный спрос, велики риски, сложности - да. Так вы вообще предлагаете раздавать снова бабло без мало-мальской гарантии возврата.

Простили долги советские, но уже набегают российские - Венесуэла, Ливия, Беларусь, Украина, Сирия, ЦАР, среднеазиатские республики, Приднестровье и прочие сателлиты - это все пакет нынешней власти, по большей части так же невозвратный. Который прощать придется уже ее преемникам.

Понравилось? Хотим продолжать?

*

И в завершение "африканской истории" - получается прекрасная картина, когда с одной стороны стоят вереницей люди не с нулевой, а с отрицательной кредитной историей, которые уже по пять-десять раз брали деньги, не отдавали их и даже не подразумевают, что есть такая опция, как возврат долга, а с другой идеальный лох в кубе, который всей своей историей демонстрирует, что он не может взыскать долги себе даже с нефтяной Ливии на пике цен, у которой, как мы теперь знаем, в кубышках по всему миру лежали десятки и сотни миллиардов долларов, но все-равно готов ссудить снова.

Аристократы денег не считают и за красивые слова нахлебника за барским столом готовы допустить того к своим сундукам.

И потом, когда после строительства, предположим, АЭС за полтора десятка одолженных из нашего бюджета миллиардов зеленых местный царек односторонне перепишет соглашение о ценообразовании стоимости киловатта, под предлогом заботы о своем бедном народе, делая саму станцию изначально и вечно убыточной, или после смены власти другой царек национализирует разведанные и обустроенные за наш счет рудники и месторождения, или когда третий негус откажется платить за поставки оружия, потому что брал их по странным и смутных схемам его предшественник на возмущенные российские вопли будет один ответ. Ребята, вы что, лучше остановитесь, а не то окажетесь не только лохами, жаждущими лести, но и жадными и глупыми, вы же, надеемся, знали, кому давали деньги? Это же была игра с самого начала, причем далеко не первый тур, мы и не думали чего-то отдавать или чем-то делиться. С чего ломать табуретки - вы платите, изображая Доброго Белого Царя, мы берем, изображая ошеломленных и благоговеющих туземцев. Все.

Игра старая, как постколониальная система, наши долги оплачиваются нашей лестью вам, и мы все отработали, до копеечки, расписывая ваше величие, от которого дрожит гадкий Запад.

Ну, если хотите - попытайтесь взыскать, но у нас нет ничего. Вы это изначально знали. Впрочем, если мирно спишете эти невозвратные долги, то есть у нас одно месторожденьице, давайте дадим вам его разработать. Новый Белый Царь тогда задумается, напыжится, спишет старые долги и все пойдет по новой, вернее по старой.

Андрей Никулин, Facebook