Сборная Беларуси по мини-футболу победила Венгрию 2 25.10.2019, 19:16

В матче квалификации ЧМ-2020 белорусы победили венгров со счетом 2:0.

Сборная Беларуси одержала победу над командой Венгрии в матче 2-го тура основного раунда квалификации чемпионата мира-2020 по мини-футболу — 2:0, передает pressball.by.

Беларусь — Венгрия — 2:0

Голы: 1:0 — Жигалко (27.55). 2:0 — Роговик (37.33).

Группа 4: Беларусь — 4 очка (2 матча), Венгрия — 3 (2), Италия — 1 (1), Англия — 0 (1).

27 октября в заключительном матче белорусы сыграют с англичанами. Путевки в элитный раунд получат две лучшие команды из группы.