Новый вид жука назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг 6 25.10.2019, 19:34

Грета Тунберг

Насекомое впервые было обнаружено в Кении.

Британские энтомологи назвали ранее не описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Насекомое впервые было обнаружено ещё в 60-е годы и хранилось в коллекции лондонского музея естествознания, где на него обратил внимание научный сотрудник Майкл Дарби.

Присваивая жуку имя Греты Тунберг, учёный хотел отметить её выдающийся вклад в борьбу за сохранение окружающей среды и привлечение внимания мировой общественности к этому вопросу, сообщает svoboda.org.

Новый вид жука, впервые найденный в Кении, относится к семейству Птилииды и достигает в длину не более миллиметра. Дарби подчеркнул, что выбрал имя не из-за маленьких размеров жука, а потому что учёный работает именно с этой группой видов.

Куратор музея Макс Барклай отметил, что имя выбрано верно. Огромное количество неизвестных видов исчезают ещё до того, как учёные придумают для них название. Поэтому совершенно уместно присвоить новому открытию имя человека, который посвятил себя защите живой природы, подчеркнул сотрудник музея естествознания.

Шведская школьница Грета Тунберг получила известность как инициатор кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future), в рамках которой школьники и студенты вместо учёбы проводят массовые мероприятия с целью заставить политиков прислушаться к их требованиям о необходимости срочных мер по борьбе с изменениями климата. Движение, которое началось с одиночных пикетов Тунберг у шведского парламента, приобрело глобальный характер.