Добро пожаловать в застой Егор Седов

25.10.2019, 19:48

Путину нравится существовать в атмосфере «застоя», своей юности.

И ведь давно списывали эти самые миллиарды - все началось не вчера и не сегодня.

В основном, миллиарды - советского происхождения. У и без того нищих людей государство тщательно вырывало кусок изо рта, заставляло стоять в очередях за самым элементарным... для чего?

А для того, чтобы товарищ Менгисту Хайле Мариам мог продолжать свой "красный террор". А для того, чтобы товарищ Агостиньо Нето и его последыш душ Сантуш могли геноцидить УНИТовцев - тоже, кстати, социалистов, но "неправильных". А для того, чтобы товарищ мусса Траоре гнобил людей в своем соляном ГУЛАГе. А для того, чтобы товарищ Мариан Нгуаби (позже убитый - вероятно, все-таки стаей своих товарищей) мог выставить в столице труп своего политического противника. (Там еще и доказали, что строительство коммунизма вполне совместимо с рабовладением... Нет, мы это знаем и так, только в СССР все это прикрывалось - то "почетной обязанностью", то "исправительными" лагерями... А в Конго - в "народной республике" - было гораздо проще: пигмеев делали рабами. А сами коммунизЬм строили).

Но вот теперь...

Стоило только сказать про 20 миллиардов - видимо, хотели похвастаться своей "добротой" за чужой счет, - и получили возмущение. И сильное, поскольку это же не какая-то информация, неведомо откуда дошедшая, это же они сами говорят! По телевизору своему.

И вот тут разъяснения Пескова или "патриотическая" троллота, которая говорит о том, что РФ таким образом "борется с бедностью на дальних подступах" (!) не прокатят.

Почему?

Потому что

Путину, возможно, очень нравится существовать в атмосфере "застоя", своей юности. Вот, помощь развивающимся странам оказываем - как "при дедушке". Но вот беда - народ-то другой! Не такой, как тогда! У каждого в башке - калькулятор!

Вот этого они "там, наверху", похоже, не понимают.

А это и есть "веберизация".

И чем дальше, тем калькуляторы в головах будут работать все лучше. Обратной дороги нет.

А на словосочетание "геополитические интересы" "глубинный народ" очень скоро начнет реагировать. Если не уже. Во всяком случае, на месте сетевых сторонников списывания долгов я бы не рискнул рассказывать об оных интересах тетке в магазине для не самых богатых - ну, если, конечно, быстро убежать после своего "патриотического" повествования не сумеешь...

Егор Седов, Facebook