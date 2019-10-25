Причиной кровавой бойни в российской воинской части назвали дедовщину 25.10.2019, 20:03

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Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек при смене караула.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог застрелить своих сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края из-за дедовщины, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодой человек прослужил там четыре месяца. Над ним часто издевались сослуживцы, в основном без причины. Как утверждает Mash со ссылкой на свидетелей, руководство части знало об этом.

Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок.

Бойня произошла 25 октября в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стали восемь человек.