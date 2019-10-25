Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы 25.10.2019, 20:18

Закон призван мотивировать нардепов к выполнению своих обязанностей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении права нардепов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний Рады.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Ухвалено Закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ▶️https://t.co/cM11u49kQ3 pic.twitter.com/kL8DFTjj3F — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 16 октября 2019 г.

Соответствующий законопроект № 1035−2 в пятницу, 25 октября возвращен с подписью главы государства.

16 октября Верховная Рада приняла закон об отмене дополнительных выплат народным депутатам в случае невыполнения депутатских обязанностей.

Законопроект предусматривает прекращение возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае если нардеп без уважительных причин в течение месяца пропустил более 30% голосований на пленарных заседаниях или пропустил более 50% заседаний комитета Верховной Рады.