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Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы

  • 25.10.2019, 20:18
Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы

Закон призван мотивировать нардепов к выполнению своих обязанностей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении права нардепов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний Рады.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект № 1035−2 в пятницу, 25 октября возвращен с подписью главы государства.

16 октября Верховная Рада приняла закон об отмене дополнительных выплат народным депутатам в случае невыполнения депутатских обязанностей.

Законопроект предусматривает прекращение возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае если нардеп без уважительных причин в течение месяца пропустил более 30% голосований на пленарных заседаниях или пропустил более 50% заседаний комитета Верховной Рады.


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