Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы
- 25.10.2019, 20:18
Закон призван мотивировать нардепов к выполнению своих обязанностей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении права нардепов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний Рады.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Ухвалено Закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ▶️https://t.co/cM11u49kQ3 pic.twitter.com/kL8DFTjj3F— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 16 октября 2019 г.
Соответствующий законопроект № 1035−2 в пятницу, 25 октября возвращен с подписью главы государства.
16 октября Верховная Рада приняла закон об отмене дополнительных выплат народным депутатам в случае невыполнения депутатских обязанностей.
Законопроект предусматривает прекращение возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае если нардеп без уважительных причин в течение месяца пропустил более 30% голосований на пленарных заседаниях или пропустил более 50% заседаний комитета Верховной Рады.