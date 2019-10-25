Такси из Национального аэропорта до Минска подорожает на 10 рублей 25.10.2019, 20:27

Стоимость услуг повысится с 1 ноября.

C 1 ноября Национальный аэропорт Минск на 10 рублей повышает стоимость услуги трансфера. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Цена на услугу «Трансфер» с 1 ноября вырастет до 40 рублей. Единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль из аэропорта в любую точку Минска. При этом стоимость поездки до столицы на микроавтобусе Peugeot Boxer на 17 посадочных мест не изменится (120 рублей).

Тариф для пассажиров с детьми в возрасте до 2 лет также увеличится на 10 рублей и составит 35 рублей. Для ветеранов ВОВ, инвалидов по зрению I группы, детей-инвалидов I группы, инвалидов-колясочников и их сопровождающих трансфер останется бесплатным.