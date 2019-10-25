В Минске на Кальварийской горела «Корона» 7 25.10.2019, 21:01

4,274

(обновлено) Из окон гипермаркета шли клубы дыма.

25 октября около 20.30 стали поступать сообщения от читателей о задымлении в торговом центре «Корона» на улице Кальварийской в Минске.

Очевидцы сообщили, что из торгового центра эвакуировали посетителей.

Когда спасатели прибыли на место, из помещения шел дым.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала tut.by, что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали.

«20:40 все ликвидировано. Печка в хлебобулочном цеху. Сработали системы оповещения и пожаротушения: все покинули здания, ущерб будет минимальным. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС