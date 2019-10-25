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Генсек ООН призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к народу

  • 25.10.2019, 21:13
Генсек ООН призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к народу
Антониу Гутерреш

У правительств есть обязательства защищать свободу мнений и мирных собраний.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к своим народам и проявить максимальную сдержанность в соответствии с международными стандартами гуманитарного права, передает ria.ru.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее отметило рост количества протестных движений по всему миру. Управление указало на протесты в Боливии, Чили, Гонконге, Эквадоре, Египте, Гвинее, на Гаити, в Ираке и Ливане. Кроме того, ранее в этом году были протесты в Алжире, Гондурасе, Никарагуа, Малави, России, Судане, Зимбабве, Франции, Испании и Великобритании.

По словам Гутерреша, наблюдается растущий дефицит доверия между людьми и политическими институтами.

Как сказал генсек журналистам, у правительств есть обязательства защищать свободу мнений и мирных собраний. "Службы безопасности должны действовать с максимальной сдержанностью в соответствии с международными стандартами гуманитарного права. И я призываю всех протестующих последовать примерам Ганди, Мартина Лютера Кинга. Оправдания насилию не может быть ни с какой стороны", - подчеркнул Гутерреш.

"Прежде всего, я призываю лидеров где бы то ни было прислушаться к реальным проблемам реальных людей", - сказал он.


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