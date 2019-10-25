«Белавиа» аннулировала билеты и предложила пассажирам заплатить повторно 7 25.10.2019, 21:32

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В такой ситуации оказались порядка 300 пассажиров «Белавиа».

К концу октября бабахнуло. Пассажирам «Белавиа» стали приходить извещения об аннулировании билетов, которые они приобрели посредством сайта aerobilet.ru. Мол, объявлен дефолт агентства, которое владеет порталом. Потому денежные средства за совершенное бронирование не получены, пишет onliner.by.

Предлагалось провести оплату вновь. У многих пассажиров не было времени разбираться, потому они, получается, купили свои билеты дважды. При этом в письмах пользователям представители сайта считают действия «Белавиа» неверными. В итоге получился большой замес, спровоцировавший огромное недовольство большого количества пассажиров.

«Два раза произвел оплату на рейс»

Вот описание неприятной истории Артема. Мужчина приобрел билет 6 октября. Дата вылета — 22 октября. Покупку совершил посредством сайта aerobilet.ru. Однако за сутки до вылета пассажиру пришло SMS от перевозчика, мол, билет не оплачен компанией-агентом, допуска на борт не будет.

— Я сразу же приехал в головной офис компании «Белавиа» для уточнения. Меня направили к начальнику отдела пассажирских перевозок. Он подтвердил, что aerobilet.ru не рассчитался за проданные билеты. В связи с этим я должен произвести повторную оплату, иначе буду не допущен к рейсу. Таких пассажиров, как я, в офисе было много. До рейса оставалось менее суток, пришлось заплатить из-за отсутствия времени на разбирательство.

Артем подчеркивает, что на руках у него был билет с подтвержденным кодом бронирования.

— В данный момент понимаю, что компания «Белавиа» перекладывает свои внутренние проблемы и нерасчеты с агентом на пассажиров, угрожая тем, что не пустят на рейс. В итоге я, как и другие пассажиры, два раза произвел оплату на рейс.

«Через две недели билеты были аннулированы»

Вот вторая история, кипрская.

«Пассажиры приобрели билеты через компанию-партнера „Белавиа“. А через две недели билеты были аннулированы и перевозчик запросил оплату еще раз. Оказывается, партнер не внес платежи вовремя. Но согласно международным правилам авиаперевозок билеты действительны, маршрутная квитанция выписана, поэтому отказ в посадке противоречит международным авиационным правилам», — пишет Ольга.

Судя по всему, речь ведется о том же операторе aerobilet.ru. Справедливости ради, по нашей информации, компания не является партнером национального перевозчика РБ. И у сторон не подписано никаких соглашений. Правда, на суть истории это не влияет.

«В „Белавиа“ мне предложили прийти к ним в офис, несмотря на то, что я по их вине не могу прилететь сейчас обратно в Минск, — пишет Ольга. — На вопрос, как мне к вам прийти, если я не могу прилететь в Минск, они не ответили».

Читательница утверждает, что на сегодня в такой ситуации оказались порядка 300 пассажиров «Белавиа».

«Авиаперевозчик не может предоставить неоплаченную услугу»

Есть даже третья история. Екатерина получила письмо от «Белавиа» за сутки до вылета из Парижа, но все равно распечатала билет и даже прошла регистрацию. Правда, на посадке к ней все же подошел представитель компании.

К слову, вот текст письма перевозчика: «В соответствии с сообщением IATA объявлен дефолт агентств IATI TURIZMTICARET, GAMA IATI TURIZM TICARET, ANONIM, SIRKETI, IDMS TURIZM TICARET. Сообщаем, что денежные средства за совершенное бронирование на сайте перечисленных агентств по забронированному маршруту Париж — Минск — Сочи не получены авиакомпанией „Белавиа“. Авиаперевозчик не может предоставить неоплаченную услугу по забронированному маршруту. Поэтому авиаперевозка без оплаты не может быть осуществлена.

Авиакомпания „Белавиа“ сожалеет о сложившейся ситуации с вышеперечисленными агентствами и связанных с этим неудобствах. Вместе с тем авиакомпания гарантирует сохранение вашего бронирования по маршруту, а также готова предложить оформление авиабилета на уровне минимального официально опубликованного тарифа на рейсы авиакомпании „Белавиа“ независимо от первоначальной стоимости бронирования, совершенного вами на сайтах вышеперечисленных агентств».

Далее следовало предложение оплатить билет по минимальному тарифу.

«Билеты „Белавиа“ на Aerobilet действительны»

Екатерина тоже была в офисе «Белавиа». Чуть позже она получила ответ на свой запрос в aerobilet.ru: «Мы очень сожалеем о ситуации, через которую вам пришлось пройти. Не существует никаких юридических оснований для того, чтобы не брать вас на рейс или запрашивать дополнительную плату. Билеты „Белавиа“ на Aerobilet действительны, как и все остальные билеты. Мы предупредили авиакомпанию „Белавиа“ об этой проблеме, начался судебный процесс. Вы также можете подать жалобу в соответствующие органы авиакомпании „Белавиа“».

По информации tourweek.ru, в письмах пользователям сервиса также сообщалось, что действия «Белавиа» противоречат правилам IATA и пассажиры могут лететь по данному билету без дополнительных сборов.

Екатерина нашла билеты через агрегатор aviasales.ru. Мы обратились к его представителям за комментарием.

— Мы исключили из поисковой выдачи предложения агентства Aerobilet уже после первых сообщений от пользователей. На сегодня у нас около 50 обращений от путешественников, чьи билеты были отменены «Белавиа» в одностороннем порядке, — ответили нам.

Вот рекомендованный агентством Aerobilet алгоритм действий:

Запросить у авиакомпании подтверждение о том, что билет недействителен, с указанием причины.

Повторно оплатить билет.

Отправить Aerobilet (support@aerobilet.com) подтверждение от авиакомпании и квитанцию о повторной оплате.

Агентство готово компенсировать пассажирам дополнительные траты.

В компании отметили, что подобные конфликты происходят довольно редко.

«Столкнулись с проблемой возвращения на родину»

Конфликт, к слову, получается международным. О ситуации с российскими пассажирами «Белавиа», которые вылетали из Батуми, писало питерское издание «Фонтанка»: «Отдыхающие в Грузии петербуржцы столкнулись с проблемой возвращения на родину. Туристы покупали билеты через агентство Aerobilet, а 21 октября компания „Белавиа“ разослала пассажирам сообщение о том, что не может осуществить перевозку, поскольку не получила оплату за бронирование рейса Батуми — Минск — Санкт-Петербург».

Надо отметить, Aerobilet — турецкое билетное агентство, которое аффилировано с группой компаний IATI. Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о дефолте IATI и отключении ее от систем бронирования из-за задержек платежей. Правда, турки опровергают информацию о банкротстве.

Спор между сайтом Aerobilet.ru и «Белавиа» является подтверждением нарушения системы платежей BSP, правил оформления авиабилетов, осуществления платежей и взаиморасчетов и предоставления банковских гарантий со стороны агента (то есть IATI).

Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление организации, IATI допустила дефолт по платежам в общей сложности 48 миллионов долларов США.

IATI принадлежит турецкому бизнесмену Левенту Айдыну, бывшему партнеру TEZ Tour. Компания была основана в 2011 году и сейчас контролирует крупнейшую долю на рынке продажи авиабилетов в Турции. Кроме того, она реализует услуги некоторых принимающих туроператоров в Анталии.

Международная ассоциация IATA дала компании срок на погашение долга до 12 ноября — за три рабочих дня до завершения действий банковских гарантий IATI. В случае если агентство не выполнит требования, IATA получит право на инкассацию средств.

В это время в Турции проходит экстренное совещание авиакомпаний и IATA, в котором, по нашей информации, участвуют и представители «Белавиа». Мы направили перевозчику свою просьбу о комментарии и опубликуем реакцию компании, как только она появится.