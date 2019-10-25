Ученые объяснили, как улучшить память 25.10.2019, 22:02

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Эксперты дали советы.

Согласно новому исследованию, информация усваивается быстрее, если повторять ее вслух. Кроме этого, ученые советуют составлять ассоциации и делать списки, передает nv.ua.

Известно, что некоторые овощи и морепродукты способствуют улучшению памяти, но, согласно новому исследованию, существуют и определенные методы, которые позволяют мозгу лучше усваивать информацию.

В работе, опубликованной недавно в журнале Consciousness and Cognition, эксперты пишут, что лучше всего усваивается та информация, которую мы проговариваем вслух громко. Еще лучше — пересказать эту информацию другому человеку.

По этому принципу люди запоминают многие книги и стихи, которые они часто читали вслух в детстве. Таким же образом желательно повторять вслух имя нового знакомого или собеседника, если у вас проблемы с памятью на имена людей.

Что касается запоминания цифр, к примеру номеров телефона, — лучше ассоциировать их с определенными памятными для вас датами или возрастом друзей и близких. Кроме этого, сложные и длинные числа можно делить на части.

Если же вам нужно запомнить длинную речь или большой объем информации — не будет лишним составить список с ключевыми словами, ведь мозг лучше усваивает конкретные короткие слова и указания, чем всю детальную информацию.