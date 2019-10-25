В Украине хотят вернуть призыв на срочную службу в армию с 18 лет 25.10.2019, 22:07

Сейчас призыв граждан Украины осуществляется с 20 лет.

В Министерстве обороны планируют инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армия Inform.

Сообщается, что соответствующая инициатива была озвучена в Офисе президента Украины во время рабочего совещания которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ.

По словам начальника отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, на данный момент существуют разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В частности, в законе говорится, что призыв на срочную службу проводится для граждан, которым исполнилось 18 лет, а согласно президентскому указу, призыв граждан осуществлялся с 20 лет.

Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.