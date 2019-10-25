«Динамо» Минск - «Динамо» Рига - 1:2 7 25.10.2019, 22:10

Минчане не могут победить в седьмом матче подряд.

Минское "Динамо" потерпело поражение в домашнем матче чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" — 1:2. Эта седьмая кряду неудача "зубров", в результате чего команда опустилась на последнее место в конференции "Запад", передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — ДИНАМО Р — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

ДИНАМО Мн: Энрот (57.39); Еременко — Граньяни, Принс — Д.Шор — Спунер; К.Готовец (к) — Евенко, Демков — Паре — А.Костицын; Павлович — Знахаренко, А.Степанов — Ковыршин — И.Мартынов; Когалев — Китаров — Дадонов; Крыскин.

ДИНАМО Р: Салак; Алишаускас — Бартулис, М.Редлих — Макмиллан — Дарзиньш (к); К.Берглунд — Сотниекс, Липсбергс — Джериньш — Павлов; Маршалл — Мамчицс, Эштон — Берзиньш — Мейя; Гиллис — Батня — Маренис; Балинскис.

ШАЙБЫ: 1:0 — Ковыршин (А.Степанов, Граньяни, 5.31). 1:1 — Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан, 14.22 — бол.). 1:2 — Берзиньш (38.00).

БРОСКИ: 37:14 (11:2, 15:8, 11:4).

ШТРАФ: 8 (Знахаренко, Демков, Принс, Граньяни) — 8 (Эштон, Мейя, Бартулис, Алишаускас).