Африканский привет Александр Коваленко

25.10.2019, 22:44

О росте пенсий и благосостояния россиянам можно забыть.

После того как окно в Европу для России с 2014 года захлопнулось, она переориентировалась на Восток, затратив колоссальные средства не столько на взаимовыгодные проекты, сколько на банальный пиар того, что Кремль не находится в изоляции.

Однако на азиатском плацдарме Россию ожидало фиаско, поставившее её в не очень красивую позу сырьевого придатка, но никак не полноправного партнера. Между тем, имитация международной деятельности должна продолжаться, и Белокаменная с головой нырнула в африканский континент.

Проходящий сейчас в РФ форум «Россия – Африка» — яркий пример того, как российская пропагандистская машина изворачивается, дабы продемонстрировать многополярную и всестороннюю заинтересованность Россией в мире. Между тем, в этом «стратегическом» направлении Кремля видны те же самые огрехи, что были допущены ещё СССР, когда вкладывание средств в Африку ускорило развал самого же “совка”.

И самым ярким примером этого процесса стало даже не заявление Путина о прощении многомиллиардных долгов Африке или переговоры о списании более 160 млн долларов долгов Эфиопии в обмен на продажу оружия. Ярким примером безрассудной политики РФ стала встреча Путина с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Сделанное на этой встрече заявление президентом Уганды сейчас тиражируют практически все российские СМИ, “эксперты” и просто любители отдаться ура-патриотическим конвульсиям. Ведь президент Уганды на таком близком для среднестатистического россиянина языке подворотни заявил: “Наличные, наличные, наличные. Что я предлагаю: вы поставляете – мы платим”.

Сейчас эта фраза снимает сливки новостных заголовков в РФ. Вот как делаются дела, учись, Трамп! Но, вот в том-то и дело, что дьявол, как известно, скрывается в мелочах.

Российские СМИ, как это им и свойственно, вырвали фразы из общего контекста и сделали из них нарезку победных нарративов. Эдакая высокодуховная “перемога”. Но, если полным текстом приводить слова президента Уганды, то он сказал следующее: «Раньше мы платили наличными. Наличные, наличные, наличные. И это очень замедляет процесс платежей, потому что нам нужны наличные, чтобы платить. И что бы я хотел предложить? Вы нам поставляете, это были бы кредитные поставки, это позволило бы осуществлять поставки быстрее».

И вот тут, то, что называется, внезапно, сказанное президентом Уганды и близко не то, что приводят в цитатах к новостным сообщениям российские пропагандисты. Причем кардинально не то.

По сути же президент Уганды, намерен покупать российское оружие за кредиты, которые будут взяты у самой же России. Выгодно ли это России? На первый взгляд – да. Ведь она не только поставляет оружие в Африку, реализует контракты, по которым ещё и платятся проценты с кредитов, но и таким взаимодействием покупает лояльность правительства тех или иных стран.

С другой стороны, что по факту? По факту пропагандистская бравада о том, что Россия в 2019 году поставит 9 африканским странам вооружение и технику на сумму 4 млрд долларов. В то же самое время в проект бюджета РФ на 2020-22 гг заложено $6 млрд на выдачу бюджетных займов иностранным государствам и компаниям. То есть, к сотрудничеству с Африкой – готовы!

Цена лояльности африканских государств как проекция чёрной дыры в бюджете РФ. Привет индексациям пенсий и росту благосостояния россиян.

Но, что самое главное. Вышеописанная выгода продажи оружия за кредиты и вправду складно работает с любой другой страной, но только не с Россией. Так же, как не работала и с СССР. Ведь, так или иначе, а львиную долю этих кредитов, выплата по которым очень скоро прекратится, также придется списывать, но уже другому президенту РФ. РФ ли?

А потому, да, “наличные, наличные, наличные!” Но, за ваш счёт!

Александр Коваленко, sprotyv.info