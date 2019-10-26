Пять минут правды 9 Полина Шарендо-Панасюк

26.10.2019, 8:05

3,665

Можно и нужно называть вещи своими именами.

Уважаемые брестчане, приветствую вас!

Лукашенко как болезнь, которая должна уйти. Мой рецепт лекарства - не бояться, говорить правду. Председатель комиссии Тамара Наумовец, когда лишала меня регистрации, сказала: «У вас своя правда, а у нас - своя». Нет, госпожа Наумовец, правда всегда одна.

Если человек лжец - он лжец, если вор - то вор... И никакая должность не убережет его от этой ответственности. Обслуживать негодяев не почетно, а позорно.

Я попробовала показать своим выступлением, что можно и нужно называть вещи своими именами. Вы видели, насколько пять минут правды могут напугать режим холуев. Я призываю всех нас иметь свои пять минут правды: дома, на работе, на улице и в конце концов на Площади. И тогда эти пять минут превратятся в часы, дни и десятилетия Воли.

Правда уничтожает зло. Правда - это то поле, на котором прорастает свобода, как внутри нас, так и для страны.

Нас много и мы сильны духом! Жыве Беларусь!

Полина Шарендо-Панасюк, кандидат в «депутаты» от гражданской кампании «Европейская Беларусь», Charter97.org