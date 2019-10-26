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Лукашенко назвал Беларусь «землей казахстанцев»

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  • 26.10.2019, 8:15
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Лукашенко назвал Беларусь «землей казахстанцев»

Зачем диктатор заискивает перед Токаевым?

Лукашенко заявил, что никогда не предаст дружественных отношений с Казахстаном. Об этом сообщает БелТА.

«Казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», — заявил он.

Также, Лукашенко поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за конструктивный подход к выстраиванию двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко рассказал, как «бегал за пивом», работая с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, когда был «совсем зеленым руководителем». Кроме того, Лукашенко поделился воспоминаниями об отношениях с Назарбаевым. По его словам, он всегда видел в казахстанском лидере «что-то родное, близкое», поскольку они оба выросли в деревне. «Всегда были с ним на «ты», могли и матом поругаться, на ухо шепнуть, что-то сказать, что не должны слышать другие, но всегда находили взаимопонимание. Я очень ценю нашу дружбу», — подчеркнул он.


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