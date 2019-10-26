«С детства мечтал об армии»: новые факты о солдате, расстрелявшем восьмерых сослуживцев в РФ 26.10.2019, 8:57

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Иллюстрационное фото

Будущий военный регулярно ездил в оборонно-спортивные лагеря.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов с детства мечтал о военной службе. СКР возбудил уголовное дело об убийстве им восьми человек в Забайкалье, сообщает znak.com.

Дело по пункту а части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») возбудил военный следственный отдел СКР по Дровянинскому гарнизону. Подозреваемый задержан, расследование дела продолжается, сообщает СКР.

Шамсутдинов занимался греко-римской борьбой и с детства мечтал о военной службе. С подросткового возраста он регулярно ездил в оборонно-спортивные лагеря, пишет 72.ru. «С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище», — говорил Шамсутдинов в интервью.

Срочник, расстрелявший восемь сослуживцев в Забайкалье, родом из Тюменской области

Отец стрелка, полгода отслуживший в Чечне, регулярно публиковал в соцсетях снимки сына из армии. Он говорил, что Рамиль не жаловался на дедовщину.

Но Mash сообщает, что на убийство Шамсутдинова могла подтолкнуть именно она. Якобы над ним издевались другие военнослужащие и руководство воинской части было в курсе.

Напомним, сегодня в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае военный открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу военнослужащий задержан. Минобороны РФ предполагает, что у солдата мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».