Шесть вещей, которые Билл Гейтс, Джефф Безос и другие успешные люди делают по выходным 26.10.2019, 9:15

1,276

Билл Гейтс

Последуйте их примеру.

Бенджамин Сполл, автор онлайн-издания My Morning Routine, в течение пяти лет опросил порядка 300 самых богатых и успешных людей в мире, чтобы собрать информацию об их привычках. Он резюмировал свои наблюдения и пришел к выводу, что большинство состоявшихся личностей на выходных делают следующие вещи. Об этом пишет lifehacker.ru.

1. Высыпаются

И ваше тело, и ваш мозг не будут работать должным образом, если вы не дадите им положенного отдыха. Как показала статистика, продуктивные люди спят в среднем семь часов и 29 минут в день. Тим Кук, Билл Гейтс, Джек Дорси и Джефф Безос подтверждают, что именно столько времени они посвящают сну в сутки.

Спать именно столько, конечно, не всегда удается. Особенно если у вас много работы и вы вынуждены засиживаться допоздна. Поэтому, когда замечаете, что недосыпаете положенного времени, используйте выходные, чтобы наверстать упущенное.

Но это не значит, что можно спать пять или даже четыре часа по будням, а в выходные проводить в постели весь день. Так вы себе только циркадные ритмы (внутренние биологические ритмы организма) собьете.

2. Проводят время с близкими

Вам бывает неловко оттого, что вы мало времени уделяете близким? Работа с понедельника по пятницу часто мешает нам в полной мере насладиться обществом тех, кто дорог. Так что выходные следует посвятить семье: совместные тренировки с супругой или поход с детьми в парк сближают.

“По выходным к нам приходит няня, а мы с моей женой Тифф идем позаниматься вместе спортом субботним утром. Затем проводим все выходные вместе: вместе укладываем детей, вместе ужинаем. Мы стараемся жить нормальной жизнью”, — Марк Кьюбан, американский предприниматель и миллиардер.

Однако, если у вас все же осталась какая-то работа на выходные, постарайтесь разделаться с ней в субботу утром. И тогда мысли о ней не будут отвлекать вас от семьи до конца отдыха.

3. Планируют грядущую неделю

Успешные люди всегда вырабатывают стратегию на предстоящую неделю — так они получают преимущество заранее и не тратят время в понедельник. Вы можете убить половину воскресенья на составление списков дел или всего за 10 минут позаносить в календарь планируемые события недели. Главное, чтобы в понедельник вы были уже готовы и не размышляли о том, чем должны заняться.

“В субботу я срываюсь и иду в поход пешком. А воскресенье у меня отведено на размышления, отзывы, проработку стратегии и подготовку к следующей неделе”, — Брук Поттер, автор книги «Стать продуктивнее: раскрываем секреты успешных людей».

4. Делают то, что им приятно

Планирование рабочей недели — это, конечно, полезно, но и отдыхать тоже надо. Успешные люди стараются расслабиться и набраться сил в субботу и воскресенье, чтобы приступить к работе с новыми силами. Многие предпочитают неторопливо завтракать, а затем устроиться на диване с любимой книгой, заняться медитацией или потренироваться.

По субботам Ричард Брэнсон, например, оттягивается на вечеринках. А по воскресеньям он занимается прыжками со скал, греблей на байдарках и лодочными гонками.

А Билл Гейтс придерживается другого мнения и считает, что выходные нужно проводить как можно спокойнее. Он играет в бридж — традиционную английскую тактическую карточную игру.

“Игра в бридж — довольно старомодное развлечение, но она мне нравится. По выходным я наблюдаю, как моя дочь катается на лошади. Это тоже старомодно, но интересно. А еще каждый вечер я мою посуду. Других людей мытье посуды раздражает, а мне, наоборот, нравится это занятие”, — Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, миллиардер.

5. Выполняют домашние обязанности

Работа по дому, как подметил Гейтс, раздражающая и скучная рутина. Но с ней нужно как-то разбираться, и часть выходных стоит посвятить покупке продуктов, стирке и планированию домашнего бюджета.

Главное — расставляйте приоритеты в выполнении работы по дому. Что-то можно делать и в будние дни, выкраивая по 15 минут перед отходом ко сну. А на выходных выделите час или два, чтобы разделаться с теми домашними делами, что отнимают больше всего времени и внимания. Например, с еженедельной уборкой. Выполнив рутинные задачи, вы сможете вздохнуть свободно и отдыхать со спокойной совестью.

6. Размышляют

Ненадолго оказаться в одиночестве и поразмышлять очень полезно. Это помогает в достижении целей. Успешные люди используют выходные, чтобы подумать о том, что для них важно, найти решения беспокоящих их проблем и понять, как усилить свои умения и увеличить производительность.

Исследование, проведенное в Гарварде, продемонстрировало, что студенты, потратившие 15 минут в конце дня на осмысление пройденного материала, показывают лучшие результаты по сравнению с теми, кто этого не делает.

Саморефлексия в малых дозах позволяет вам стать более счастливым и продуктивным. И однозначно стоит уделить ей немного времени хотя бы на выходных. Так вы сможете лучше понять, что у вас уже есть и куда двигаться дальше.