Кандидат от «Европейской Беларуси» Павел Юхневич записал боевое выступление по телевидению

Кандидат от «Европейской Беларуси» Павел Юхневич записал боевое выступление по телевидению1
- 26.10.2019, 9:27
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Сотрудники БТ украдкой показывали «класс».
25 октября записали выступление кандидата в «депутаты» от «Европейской Беларуси» Павла Юхневича, сообщает пресс-служба гражданской кампании.
Выход в эфир — 30 октября в 19.15 на телеканале «Беларусь 3».
Выступление боевое, бодрое и эмоциональное. Темы — угроза потери независимости и борьба за свободу, закрытие АЭС и смена власти в Беларуси на всех уровнях. Сотрудники БТ втихаря «класс» показывали.
«А теперь тотализатор. Как думаете, выпустят ли Павла в эфир или побоятся, как обычно?», — задается вопросом пресс-служба «Европейской Беларуси».