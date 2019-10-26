Кандидат от «Европейской Беларуси» Павел Юхневич записал боевое выступление по телевидению 1 26.10.2019, 9:27

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Павел Юхневич

Сотрудники БТ украдкой показывали «класс».

25 октября записали выступление кандидата в «депутаты» от «Европейской Беларуси» Павла Юхневича, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Выход в эфир — 30 октября в 19.15 на телеканале «Беларусь 3».

Выступление боевое, бодрое и эмоциональное. Темы — угроза потери независимости и борьба за свободу, закрытие АЭС и смена власти в Беларуси на всех уровнях. Сотрудники БТ втихаря «класс» показывали.

«А теперь тотализатор. Как думаете, выпустят ли Павла в эфир или побоятся, как обычно?», — задается вопросом пресс-служба «Европейской Беларуси».