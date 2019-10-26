Видеофакт: по окрестностям Толочина гуляет зубр 26.10.2019, 9:46

Иллюстрационное фото

По экстерьеру видно, что это крупное животное — самец, достигший своего максимального развития.

В окрестностях Толочина заметили зубра. Видео с гуляющим зубром от очевидцев показали на телеканале «Беларусь 1», сообщает tut.by.

По оценке специалистов, животное вышло в поисках еды. Такое появление слегка напугало местных жителей.

— [При встрече с зубром] покинуть это место спокойно, не делая каких-то резких движений, выпадов в сторону этого животного. Животное ровно так же будет вести себя по отношению к человеку. По экстерьеру видно, что это крупное животное — самец, достигший половой зрелости и своего максимального развития. В поисках самки он перемещается в известном ему направлении. Ну и, естественно, попутно питается на этом поле, — рассказал начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.

Напомним, зубр занесен в Красную книгу Беларуси. Специалисты уверяют: скоро животное вернется в свое место обитания.