Видеофакт: по окрестностям Толочина гуляет зубр
- 26.10.2019, 9:46
По экстерьеру видно, что это крупное животное — самец, достигший своего максимального развития.
В окрестностях Толочина заметили зубра. Видео с гуляющим зубром от очевидцев показали на телеканале «Беларусь 1», сообщает tut.by.
По оценке специалистов, животное вышло в поисках еды. Такое появление слегка напугало местных жителей.
— [При встрече с зубром] покинуть это место спокойно, не делая каких-то резких движений, выпадов в сторону этого животного. Животное ровно так же будет вести себя по отношению к человеку. По экстерьеру видно, что это крупное животное — самец, достигший половой зрелости и своего максимального развития. В поисках самки он перемещается в известном ему направлении. Ну и, естественно, попутно питается на этом поле, — рассказал начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.
Напомним, зубр занесен в Красную книгу Беларуси. Специалисты уверяют: скоро животное вернется в свое место обитания.