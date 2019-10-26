Все средства хороши: как водители защищаются от ГАИ и эвакуаторов 26.10.2019, 9:58

1,073

Об изобретательности белорусов.

Рост автомобилизации непременно ведет к своего рода ограничениям: все больше парковок становятся платными, начинают активнее работать эвакуаторы и камеры фотофиксации. Кто-то воспринимает это как очередной шаг к благоустройству города, а кто-то - как вызов, пишет abw.by.

В Беларуси до откровенной наглости пока не доходит, зато у соседей примеров достаточно. До чего же доводят ограничения?

“Когда лень искать нормальную парковку”

Фото: www.abw.by

“Так точно не заберут”

Фото: www.abw.by

Фото: www.abw.by

“Комбо. Номерных знаков нет, эвакуатор тоже не поможет”

Фото: www.abw.by

Фото: www.abw.by

“Новый шедевр “антиугонки”

“Закрыть “номер” штрафом - почему нет?”

Фото: www.abw.by

“Уже скоро”

Фото: www.abw.by

“Новая функция компакт-дисков”

Фото: www.abw.by

“У вас номер отклеился”

Фото: www.abw.by

“Как заработать на второй Maybach?”

Фото: www.abw.by

“Это не ДТП, это способ парковки”

Фото: www.abw.by

Фото: www.abw.by

“Не помогло”

Фото: www.abw.by

“Как правильно прикрывать номер”

Фото: www.abw.by

“Богатые тоже экономят”

Фото: www.abw.by

“Привычки не изменить?”

Фото: www.abw.by

“Это что у тебя такое?”

“Оригинально”

Фото: www.abw.by

“Что-то номер замялся”

Фото: www.abw.by

“Скромные москвичи”

Фото: www.abw.by

“Рольшторы для “номера”?"