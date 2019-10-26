Все средства хороши: как водители защищаются от ГАИ и эвакуаторов
- 26.10.2019, 9:58
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Об изобретательности белорусов.
Рост автомобилизации непременно ведет к своего рода ограничениям: все больше парковок становятся платными, начинают активнее работать эвакуаторы и камеры фотофиксации. Кто-то воспринимает это как очередной шаг к благоустройству города, а кто-то - как вызов, пишет abw.by.
В Беларуси до откровенной наглости пока не доходит, зато у соседей примеров достаточно. До чего же доводят ограничения?
“Когда лень искать нормальную парковку”
“Так точно не заберут”
“Комбо. Номерных знаков нет, эвакуатор тоже не поможет”
“Новый шедевр “антиугонки”
“Закрыть “номер” штрафом - почему нет?”
“Уже скоро”
“Новая функция компакт-дисков”
“У вас номер отклеился”
“Как заработать на второй Maybach?”
“Это не ДТП, это способ парковки”
“Не помогло”
“Как правильно прикрывать номер”
“Богатые тоже экономят”
“Привычки не изменить?”
“Это что у тебя такое?”
“Оригинально”
“Что-то номер замялся”
“Скромные москвичи”
“Рольшторы для “номера”?"