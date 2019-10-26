Путину на емейл написал нигерийский адвокат 1 26.10.2019, 10:03

Кремль экономит только на россиянах.

Возмущение абсолютного большинства комментаторов вызвало сообщение о списании $20 млрд долгов африканским странам. Хотя эти долги в основном советского периода, списали их, не посоветовавшись с народом. Которому никто долгов не прощает. Мало того, по итогам саммита огромные средства уйдут "на развитие" стран Африки, а их возвращение крайне проблематично. Сообщается, что само проведение саммита обошлось в 4,5 млрд рублей. Сайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы на это событие.

Вадим Петров:

"Зачем Россия помогает Африке, имея при этом кучу своих проблем, это загадка для многих россиян. А Путину, наверное, стоит стать президентом какой-нибудь африканской страны и решать африканские проблемы на месте".

Егор Ершов:

"Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как Совок дает Африке новые миллиарды, не забывая списывать долги по старым".

Борис Вишневский:

"Президент Путин с барского плеча простил долги странам Африки — 20 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Песков уже заливается соловьем, объясняя, что долги были "невозвратные", зато теперь как вольготно будет работать в Африке российским компаниям!

Эти сказки, — про "безнадежные долги", — мы слышим каждый раз, когда очередному диктаторскому режиму прощаются очередные несчетные миллиарды.

Вместо того, чтобы требовать их возврата или хотя бы получить часть долга "натурой" — природными ресурсами или товарами.

20 миллиардов долларов — это 1,3 триллиона рублей.

Планируемые расходы федерального бюджета — 2020 на здравоохранение — 1 триллион рублей. Меньше, чем прощено Африке.

А расходы всех вместе региональных бюджетов за 2019 год на здравоохранение — как раз около 1,3 триллиона рублей. Примерно то же, что прощено.

Так что, дорогие товарищи, не обессудьте потом, что на лечение не хватает.

Что в больницу надо со своими лекарствами и постельным бельем.

И что на сложные операции или дорогостоящее лечение для больных детей родители должны собирать деньги с протянутой рукой через СМИ — чтобы спасти детям жизнь.

И одновременно Госдума принимает решение о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год. Вынимая из карманов будущих пенсионеров "накопления" в объеме около 640 млрд рублей, или около 10 млрд долларов. Экономя половину от того, что "простили" Африке...

В любой стране, где власть зависит от граждан, за такими решениями последовала бы немедленная и позорная отставка президента и правительства и досрочные выборы парламента.

А нашим правителям — все божья роса.

Но это обязательно закончится.

И отвечать обязательно придется.

За все содеянное, украденное и разворованное".

Телеграм-канал СМИ_ли:

"1 279 790 000 000 рублей (более триллиона рублей) — это практически 1/8 часть тех средств, которые государство планирует сэкономить на повышении пенсионного возраста к 2027 году, то есть на нас с вами.

Редакция @internetsmi все правильно посчитала? Россия экономит только на своих гражданах".

Кирилл Шулика:

"Тут Песков нам рассказал, что Африке списали невозвратные долги, то есть их получить нельзя, потому что страны бедные.

Но что же нам говорят факты?

Эфиопии списали 163,6 миллиона долларов. Вроде и немного, однако давайте посмотрим, насколько они невозвратны.

Экономика Эфиопии по итогам 2000-2016 года стала третьей быстрорастущей в мире после Китая и Мьянмы. Рост — 10% в год.

В своем последнем глобальном прогнозе МВФ отметил, что ВВП Эфиопии на душу населения будет расширяться с ежегодным темпом в 6,2% до 2022 г. Среди стран с населением в 10 млн и более человек только Индия и Мьянма будут расти быстрее.

И это они называют невозвратными долгами..."

Любовь Ковалевская:

"По данным сайта госзакупок, саммит обошелся России более чем в 4,5 миллиарда рублей. Это в разы дороже даже Петербургского экономического форума — он, по подсчетам BBC, обошелся в этом году в сумму около 2 млрд рублей".

"Как-то дороговато обошлось чтение рэпа "великой княжной" ее высочеством Дламини. Оксимирон был бы куда экономичнее", — замечает Егор Седов.

Ольга Кутилина:

"А для "любимых россиян" — пени, штрафы, отключение от ресурсов, коллекторы, суд, судебные приставы, выселение — полный соцпакет".

Телеграм-канал Крем:

"Две новости.

1. Путин сообщил о списании странам Африки 20 млрд долгов.

2. Глава Пенсионного фонда сообщил, что денег на индексацию пенсий 10 миллионам работающих пенсионеров нет.

Для справки: на эту индексацию требуется 368 млрд рублей, то есть примерно 5,7 млрд долларов".

Вячеслав Чернов:

"Говорят, Путин втайне от всех помощников решил впервые воспользоваться электронной почтой, зарегистрировал емейл и получил первое письмо. Отправителем оказался нигерийский адвокат, сообщивший, что король Африки умер и оставил Путину большое наследство, для оформления которого нужно 20 миллиардов долларов. Путин поверил и вот".

Телеграм-канал Мастер пера:

"Дело не в том, когда именно Россия списала Африке долги на 20 млрд долларов — при Ельцине или же сейчас, при Путине, а в том, как об этом сказал президент накануне африканского саммита, какую мысль вложил. А президент заявил о том, что прощение долгов африканцам не было актом великодушия, но было прагматизмом, который основывался на том, что должникам все равно было нечем платить, а потому кредитно-финансовые отношения были начаты с чистого листа.

Однако на этом фоне возникает вопрос о целесообразности такого же прагматичного подхода и к россиянам, которые в условиях спада экономики, потери рабочих мест и резкого снижения доходов тоже немало задолжали как государству, так и отечественным банкам (долги населения по кредитам измеряются уже триллионами). Большинству российских должников тоже нечем платить, как и их африканским товарищам по несчастью. А потому было бы справедливо точно так же прагматично поступить и со своими гражданами, начав кредитные отношения с чистого листа, чтобы никому было не обидно".

Андрей Никулин:

"Основная масса долгов была списана еще в начале-середине нулевых, так что по логике Пескова за прошедшие 15 лет в африканских странах должен был уже давно начаться бум российских компаний. Реальность, однако же, печальна.

Про то, что долги списывались и нефтяным Алжиру/Анголе/Ливии, уже писал и повторюсь. Не уметь взыскать даже с африканских "богачей" — это надо сильно постараться.

Опять же, никаких ресурсных преференций мы там не получили".

Блогер Michel Angelo:

"Кубе из 33 млрд списали 30!!! Там не то что экономический бум, там вообще Всемирный рай должен был накрыть этих бездельников!! Ан нет!! Как жили в г***е и нищете, так и живут!

Кстати! Чехия с Кубы в счет долга берет сахар и ром!..

И еще! Куба, сразу после списания долгов, открыла американское посольство у себя и сделала первые шаги для нормализации отношений с... США!!!"

Телеграм-канал Не врать и не воровать:

"Страны Африки получат 2,5 миллиарда долларов через Международное агентство суверенного развития. Его возглавляет основатель "Царьграда".

Международное агентство суверенного развития (IASD), которое возглавляет глава группы компаний "Царьград" Константин Малофеев, привлечет для трех стран Африки 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз агентства".

Вера Афанасьева:

"Новости отечественной экономики

Глава Минэкономразвития Орешкин обрадовал россиян — Россия готова реализовать проекты, повышающие качество жизни в Африке.

А вот Медведев обеспокоен — россиянам придется переквалифицироваться из-за роботизации.

Спешу утешить — в стране, где мусорки, лифты и пластиковые окна в детсадах открывают под фанфары на митингах; где четверть россиян слыхом не слыхала про унитазы; где единственный реальный робот способен выполнять только секретные задания Рогозина, в нынешнем столетии по этому поводу можно не беспокоиться.

А вот позаботиться об Африке, теперь, когда мы почти уже догнали Руанду, — самое время".

Телеграм-канал СерпомПо:

"Все списания уже сложно посчитать.

И то верно. Не участвовать же Путину в облегчении долгового бремени своего, закредитованного по самое не могу народа, который занимает деньги уже на еду и тетрадки для детей. У которого нет лишних 50 рублей на школьный обед для ребенка, из-за чего российские школьники в регионах падают в голодные обмороки.

Это Путину и его друзьям-миллиардерам не интересно. У них — проекты, трубопроводы, форумы, войны. Им интереснее Африка, Сирия, Венесуэла, всевозможные ОРДЛО.

А вы держитесь здесь. Включайте поскорее "вечернего мудозвона" и слушайте про курдов, Трампа, Украину и закат Европы".

Телеграм-канал Кремлевский мамковед:

"Прощенный африканский долг — это еще один этап "покупки" расположения иных государств. Точно так же, как раньше покупали Кубу, Иран, Сирию, Вьетнам и другие страны общей стоимостью в $140 млрд. Теперь пришла очередь Африки. Плюс к прощенному долгу Ангола, Эфиопия, Мозамбик и Зимбабве получат львиную долю кредитов для иных государств на $6 млрд, которые предусмотрены проектом бюджета на 2020-2022 годы.

Для поддержания несырьевого (а еще желательного высокотехнологичного) экспорта нет других вариантов, кроме как предоставление потенциальным потребителям уникальных льготных условий, как эти кредиты, предназначенные для покупки российских товаров.

Отношения с Западом не приходят в норму, китайский разворот не получился, да и отечественная техника не блещет конкурентоспособностью. Иных потребителей отечественной "высокотехнологичной" продукции, кроме бедных африканских стран, не осталось.

Только такой круговорот бюджетных денег сможет поддерживать еще некоторое время такие компании, как "Гражданские самолеты Сухого": неконкурентоспособная продукция привела к 10 годам убытков (в 2019 году компания смогла продать только один "Суперджет")".

Телеграм-канал Китайская угроза:

"Пока появление России в не самых стабильных африканских республиках выгодно для Китая — в Пекине пока не определились, сколько сил, денег и времени готовы вложить в решение внутренних проблем региона.

Увеличение инвестиционного присутствия Пекина в Африке происходит при постепенном уходе западного бизнеса из региона. За последние пять лет объем накопленных китайских инвестиций в Африке увеличился на 24 млрд долларов, инвестиции из США и Великобритании практически не изменились, а из Франции — снизились на 3 млрд долларов.

Основной статьей экспорта России в Африку является оружие".

Анастасия Кириленко:

"Да плохо все будет в Африке. Возьмем, например, Гвинею. По ссылке в тексте лаконично сказано, что Россия там "снова открыла завод". "Радио Свобода" забыло сказать, что российский посол в Гвинее уже высказался за изменение конституции (чтобы диктатор остался пожизненно, отменить выборы), что привело к беспорядкам. Сейчас саспенс. В Гвинее иногда бывают военные перевороты. После последнего есть замечательное видео, где представителю РУСАЛа (его фамилия стала именем нарицательным, ругательством в Гвинее), приставив автомат, говорят: "Французы нас колонизировали, но вы! Вы еще хуже". И Дерипаска там продолжает ухудшать условия труда людей (Африка, все можно), не реагируя на забастовки.

Если взять ЦАР, пригожинцы пока не контролируют добычу крупных алмазов, только промышленных. Но они изучали возможность добычи урана, притом что французская компания ранее не смогла этого сделать и фактически обанкротилась. Т.е. уровень экспертизы у них — уголовника Пригожина. Я думаю, в советское время специалистам давали сказать свое слово, но сейчас они будут бояться разозлить падишаха и его визирей. И поэтому "получится как всегда".

А Песков очень удивится опять, что бедность россиян повысилась. Все ушло на войны и освоение Африки".

Владимир Милов:

"А Пригожин есть на саммите по Африке в Сочи? Если он живой, он не может там не быть".