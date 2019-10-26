Как Щеткина бросила камушек в огород Лукашенко 26.10.2019, 10:27

Марианна Щеткина

Чиновница рассказала, почему покидает пост в «совете республики».

Марианна Щеткина подала заявление об освобождении от должности зампредседателя «совета республики» в связи с переходом на новое место работы, пишет «Солидарность».

— С начала ноября я должна приступить к работе на новом месте. На двух стульях, естественно, усидеть нельзя, поэтому я обратилась с просьбой освободить меня от занимаемой должности, — цитирует чиновницу БелТА.

Слова чиновницы о невозможности занимать две должности прозвучали словно невольный упрек в адрес того, кто уже четверть века совмещает не одну и не две должности. Помимо прямого руководства страной в список занимаемых кресел можно включить (до недавних пор) руководство Национальным олимпийским комитетом, регулярные визиты на поля, после которых создается ощущение полной бесполезности ряда министерств и должностных единиц — от руководства области до уборщика коровника.

Вспомним также ряд громких уголовных дел, когда правитель государства фактически подменял собой и суд, и следствие.

Список можно продолжить, но в отличие от Щеткиной, наш герой, похоже, не видит ничего неудобного в одновременном удерживании под собой целого мебельного гарнитура.