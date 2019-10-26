Парадоксальный позитив от полуфиналистки Elite Trophy Арины Соболенко 26.10.2019, 10:58

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Фото: Getty Images

О новом достижении в карьере белорусской теннисистки и перспективах в плей-офф.

Как правило, все более-менее значимые достижения Арины Соболенко сопровождались большим психологическим напряжением у фанатов от ее игры. Если ты реально переживаешь за 21-летнюю минчанку, то просмотр ее встреч хотя бы по телевизору превращается в настоящее испытание для нервной системы. Возможно, некоторым это времяпрепровождение вообще противопоказано, пишет pressball.by.

К счастью, на сей раз прием валидола и других успокоительных средств состоялся на фоне положительного итога в очном противостоянии с Элиз Мертенс. Из группы "Роза" в полуфинал малого итогового турнира в Чжухае могла выйти только победительница встречи белоруски и бельгийки, что само по себе добавляло последнему матчу на групповой стадии психологического градуса. Соболенко наверняка помнила, как в прошлом году после победы над фавориткой Эшли Барти в итоге не смогла выйти из группы. Плюс в эту пятницу оспаривать путевку пришлось с подругой по парному разряду. В нынешнем сезоне Арина и Элиз лидируют в чемпионской гонке дуэтов, оставив за собой крупные титулы Индиан-Уэллса, Майами и "US Open".

Арина значительно добавила в сравнении с первым матчам против Саккари. Вообще к финишу сезона белоруска сумела вернуть в свой теннис значительную толику терпения. Это особенно ярко проявилось в поединке с Мертенс. Будучи давней партнершей белоруски, Элиз прекрасно знала все "мозоли" Соболенко, на которые стоило наступать. В частности, предоставить ей право ошибаться самой. Бельгийка совершенно сознательно провела поединок вторым номером, примерив на себя роль "тащилки". На отдельных отрезках игры она в этом искусстве поднималась до высот Каролины Возняцки и Агнешки Радваньской, но Арина Соболенко все это терпела, держала мяч в игре, выжидая момент для гарантированно успешной атаки.

Фото Jimmie48 (WTA)

Неудивительно, что долгое время адекватного противодействия Мертенс найти не могла. Ее основной задачей было затащить партнершу в трехсетовый формат и уже на фоне физической усталости измотать ее длительными розыгрышами, ни в коем случае не изменяя тактике второго номера.

В принципе, бельгийка сделала все для победы, была более сдержана эмоционально, выглядела свежее физически. Мертнес довела ситуацию до того, что к концу встречи у Соболенко в пассиве значились 10 двойных и 43 невынужденные ошибки! Чаще всего в подобных матчах Арина проигрывала, но здесь одержала победу, скорее, не благодаря, а вопреки. Мертенс ведь тоже не железная, и в концовке третьего сета в нескольких выгоднейших для себя розыгрышах допустила просто невообразимые ошибки, вместо "гвоздя" вдруг смягчая игру, как второразрядница. С ее стороны глупо было рассчитывать, что один раз упустив гейм на своей подаче в эндшпиле, Соболенко допустит такой же косяк во второй раз. А вообще повозили они друг дружку перед "большим" итоговым парным турниром ВТА от всей души. 2 часа 22 минуты, и теперь 2-2 по личным встречам.

А.СОБОЛЕНКО (14) — Э.МЕРТЕНС (18) — 6:4, 3:6, 7:5

Тревожит только, что белоруска полностью пропускает мимо ушей "коучинги" Дмитрия Турсунова. Коль ты его всякий раз зовешь после трех сыгранных геймов в каждом сете, наверное, он тебе зачем-то нужен. И у него даже есть к тебе предложения — "не форсируй, терпи, абстрагируйся от давления решающих очков". Нет, идет на корт и вновь находит прежние грабли: форсирует события, еле дышит сама, но нагнетает темп, "загоняется" после ключевых розыгрышей. "Ты знаешь, сколько брейковых очков у тебя выиграла соперница, а сколько отдала сама? — Да знаю я! — Так почему ты не хочешь изменить баланс? Пусть сама попробует выиграть очко, а не получить его после твоей ошибки. Это она должна находиться под давлением, а не ты".

Фото Jimmie48 (WTA)

Итог скамеечных внушений — два проигранных гейма подряд. И это слегка тревожит в преддверии субботних полуфиналов. Хотя большое количество поклонников таланта первой ракетки Беларуси, вероятно, занесет подобный "саботаж" в отношении подсказок этого личного тренера в плюс представительнице элиты.

Арина Соболенко (N 14 ВТА) — Каролина Мухова (N 26 ВТА)

В любой другой ситуации попадание на игрока, который в 12 последних матчах одержал 10 побед, можно было воспринимать, как суровый жребий для белоруски. Но в данном случае фортуна может, наоборот, повернуться к Соболенко лицом.

В своей группе чешка победила американок Эллисон Риск и Софию Кенин, но матч против уроженки Москвы Мухова доигрывала исключительно на морально-волевых усилиях. У нее не было сил даже порадоваться выходу в полуфинал: с трудом доковыляла до скамейки, вызвала врача и накрыла голову полотенцем. Пришлось даже традиционное интервью с победительницей свернуть. Доктору она пожаловалась на боли в мышцах подреберья.

Фото Jimmie48 (WTA)

Так что далеко не факт, что за сутки 23-летняя чешка сможет полностью восстановиться для энергозатратного поединка против остроатакующей белоруски.

Прогноз Pressball.by: выход в финал — Соболенко.

Котировки "Макслайн": победа Соболенко — 1.5, победа Муховой — 2.55.

Кики Бертенс (N 10 ВТА) — Сайсай Чжэн (N 40 ВТА)

В этой паре явным фаворитом выглядит представительница Нидерландов, не отдавшая оппоненткам на групповой стадии (Векич и Ястремская) ни одного сета. Теннисистка из Китая никак не попадала на малый итоговый турнир по своему рейтингу, но ей повезло получить от организаторов "уайлд-кард". Заключительный поединок в группе китаянка в двух сетах уступила хорватке Петре Мартич, но все равно вышла в полуфинал по лучшему соотношению выигранных и проигранных геймов.

Прогноз Pressball.by: выход в финал — Бертенс.

Котировки "Макслайн": победа Бертенс — 1.38, победа Сайсай — 3.