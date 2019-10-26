Ученые изобрели щит невидимости 1 26.10.2019, 11:03

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Закрывшись им, человек действительно превращается в «невидимку».

В основе технологии лежит лентикулярный растр, плоско-выпуклые линзы.

Идея создать приспособление, чтобы стать невидимым, щекотала воображение человечества на протяжении всей истории. Но если в традиционном представлении это обычно предмет одежды, как шапка-невидимка в сказках или мантия невидимости в «Гарри Поттере», то канадские ученые пошли другим путем и представили разработку под названием Quantum Stealth, сообщает lenta.ua.

Разработчик — канадская компания Hyperstealth, занимающаяся камуфляжем. Согласно официальному пресс-релизу, «это тонкий и легкий материал, который не требует подзарядки». И пусть до мантии невидимости он пока недотягивает, тем не менее хорошо камуфлирует и сбивает наблюдателей с толку.

В основе технологии лежит лентикулярный растр, плоско-выпуклые линзы. Ты наверняка хоть раз сталкивался с этим явлением: в СССР при помощи этой технологии изготавливали открытки, календари и значки.

Материал, запатентованный Hyperstealth, преломляет свет таким образом, что предметы, находящиеся прямо за ним, становятся практически невидимыми, наблюдатель видит только предметы, находящиеся за ним на расстоянии нескольких метров.

На материал не влияет цвет предмета, находящегося за ним, но он немного искажает и размывает фон. Так что получается, что наблюдатель видит сам «щит невидимости», но не видит того, кто (или что) за ним располагается.